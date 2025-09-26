突尼斯歌剧大使哈桑·多斯天籁之声响彻中国 八亿观众共赏艺术盛宴

2025年9月27日，突尼斯著名歌剧艺术家哈桑·多斯将首次在中国山东省泰安市献声，亮相中秋国际旅游文化节开幕式。这位突尼斯男高音歌唱家将于中国时间14:30（突尼斯时间21:30）闪耀开幕晚会，进行36分钟的精彩演唱（突尼斯时间次日凌晨1:00结束）。



多斯在接受突尼斯非洲通讯社专访时表示，此次中国首演由突尼斯国家旅游局推荐，将有6位中国艺术家同台献艺。他强调这次演出既是推广突尼斯文化形象的重要契机，更是中突深厚文化纽带的生动体现，为两国持续深化文化交流开辟无限可能。



艺术家特别感谢中方热情接待，并对突尼斯旅游推广局的信任深感荣幸。除中秋晚会外，他还将在央视音乐频道（CCTV-15）亮相——这是中国最具影响力的主流电视平台。多斯向媒体透露，预计全球约8亿观众将收看本次演出，他深感肩负文化使者的荣耀。正在紧张彩排的多斯透露，演出曲目既包含帕瓦罗蒂经典歌剧选段，也有与中国儿童合唱的和平之歌，更将献唱赞美突尼斯的原创作品。这位曾征服欧美非多国观众的艺术家表示，与中国观众的首次艺术对话独具意义，将助力突尼斯文化在中国绽放异彩。突尼斯旅游推广局代表安瓦尔·沙图维透露，该国将于10月1日至8日中秋文化节期间设立专题展馆。开幕式将于9月27日举行，突尼斯驻华使馆及国家旅游局代表将出席活动。