حسان الدوس يحلق بصوته في سماء الصين في حفل يتابعه حوالي 800 مليون مشاهد

وات - - يحلق صوت الفنان الأوبرالي التونسي، حسان الدوس، لأول مرة، في سماء مدينة تايان بمقاطعة شاندونغ في جمهورية الصين الشعبية، في افتتاح مهرجان عيد القمر السياحي والثقافي، وذلك يوم غد السبت 27 سبتمبر 2025.

وسيضيء النجم الأوبرالي التونسي، التينور حسان الدوس، سماء الصين في سهرة افتتاح مهرجان عيد القمر الدولي، التي تنطلق على الساعة الثانية والنصف بتوقيت الصين / التاسعة والنصف مساء بتوقيت تونس، ليعود إلى تقديم باقة من أجمل أغانيه في حدود السادسة وثلاثين دقيقة، أي الواحدة فجراً من اليوم الموالي بتوقيت تونس.

وكان لسفير أغاني الأوبرا حسان الدوس، حوار مع وكالة تونس إفريقيا للأنباء تحدث فيه عن هذه المشاركة الأولى له في تقديم حفل غنائي بالصين. وسيشاركه في حفل الافتتاح 6 فنانين صينيين، علما أن مشاركته باعتباره سفيرا للفن الأوبرالي التونسي جاء بترشيح من الديوان الوطني التونسي للسياحة.



وقال التينور حسان الدوس إن هذه المشاركة تهدف إلى الترويج للوجهة التونسية وهي تجسد متانة الروابط الثقافية بين تونس والصين، مؤكداً أن هذه المصافحة الأولى مع الجمهور الصيني تفتح فرصاً لا حصر لها لاستدامة التعاون والتبادل الثقافي.وتوجه الفنان التونسي بعبارات الشكر للجانب الصيني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، معبرا عن سعادته بالثقة الكبيرة للديوان التونسي للنهوض بالسياحة الذي تولى ترشيحه، مشيراً إلى أنه سيغني خلال حفل الافتتاح الخاص بمهرجان القمر وكذلك بالقناة التلفزية الصينية CCTV15 وهي القناة المختصة في الموسيقى ضمن باقة قنوات CCTV وهي القناة الصينية المركزية الأكثر متابعة في الصين.ويناهز عدد مشاهدي الحفل الذي سيقيمه سفير الأوبرا التونسي، 800 مليون مشاهد، وفق ما أفاد به حسان الدوس لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، معبراً عن الفخر بتمثيل تونس ثقافياً في الصين.وقال النجم التونسي صاحب الصوت الأوبيرالي المتميز، في حوار خاطف مع (وات) وهو منغمس في تحضير اللمسات الأخيرة لبروفات العرض الأوبرالي، إنه سيؤدي مختارات غنائية تبرز الثراء الفني التونسي والعالمي من ضمنها إحدى روائع الفنان الإيطالي بافاروتي، كما سينشد للسلام والمحبة مع أطفال صينيين وسيقدم أغنية تتغنى بتونس.وليسَت هذه المرة الأولى التي ينقل فيها الدوس الوجهة التونسية إلى العالم، حيث أقام سابقاً حفلات في أوروبا وعدة دول إفريقية، كما حاز إعجاب الجمهور الأمريكي بجولة غنائية قادته إلى نيويورك وواشنطن، وغيرهما.وحسب الدوس، يكمن الاختلاف والتميز في حفله الأول بالصين، أنه سيتيح له التواصل مع جمهور مختلف له ذائقة فنية مميزة خاصة به، معتبراً أن التعريف ثقافياً بتونس في الصين يمكنه من مزيد من الإشعاع وتقريبه من الجمهور الصيني.وكشف عن أن دعوته لأول مرة للصين سيتلوها تنظيم حفل آخر يحدد الجانب الصيني لاحقاً موعده، مؤكداً على استعداده الدائم للترويج لتونس فنيا.ومن المنتظر أن يشهد افتتاح مهرجان عيد القمر السياحي والثقافي مشاركة ممثلين عن السفارة التونسية ببكين، وعن الديوان الوطني للسياحة.وقد كشف ممثل الديوان في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أنور الشتوي، أن تونس ستقيم جناحاً خاصاً للترويج للوجهة السياحية التونسية خلال هذا المهرجان الذي يمتد من 1 إلى 8 أكتوبر 2025، ويقام حفل افتتاحه الرسمي غداً 27 سبتمبر وسط حضور إعلامي هام.