تنظيم الاجتماع السادس للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 يوم الاثنين 29 سبتمبر الجاري

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/672a678815bba5.37801560_fnhoejilqmpgk.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 13:41
      
يعتزم المعهد الوطني للاحصاء، تنظيم الاجتماع السادس للجنة الوطنية للتعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024 وذلك يوم الاثنين 29 سبتمبر الجاري بتونس العاصمة .

وسيخصص الاجتماع الذي سيشارك فيه ممثلون عن عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية اضافة الى أعضاء اللجنة الوطنية واللجنة العلمية لمناقشة النتائج الاجمالية والتفصيلية للتعداد الذي أنجزه المعهد الوطني للاحصاء .



ويمثل التعداد العام للسكان والسكنى محطة فارقة في مسار العمل الاحصائي الوطني، حيث تجاوز التعداد دوره التقليدي في جمع البيانات ليصبح أداة استراتيجية لتصميم السياسات العمومية على أسس علمية ودقيقة .

وتتوزع النتائج التفصيلية للتعداد العام على عديد المحاور المتصلة بالاحصائيات الديمغرافية والسكن وظروف عيش الاسر والتعليم والتكوين والقوى العاملة والتشغيل والبطالة والتغطية الاجتماعية والحماية الاجتماعية والصحة وحاملي الاعاقة والوفيات والهجرة الداخلية والخارجية اضافة الى التمكين والمساواة بين الجنسين والطفولة والشباب واستعمال التكنولوجيات الحديثة لدى الاسر والافراد والنفاذ اليها .

يشار، الى أن عدد سكان الجمهورية التونسية وصل الى 11مليون و972 الف و169 نسمة وفقا لنتائج التعداد العام للسكان والسكنى لسنة 2024


