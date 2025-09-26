صادرات تونس الصناعية تبلغ 38224 مليون دينار الى اواخر اوت 2025
بلغت قيمة الصادرات الصناعية لتونس خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 حوالي 38224 مليون دينار، مسجّلة تطوّراً بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
وجاء قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية في الصدارة بقيمة صادرات بلغت 7400.5 مليون دينار، يليه قطاع الصناعات الغذائية بأكثر من 4093 مليون دينار، ثم الصناعات الكيميائية بـ 2535.5 مليون دينار، فيما سجّل قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية صادرات بقيمة 2022 مليون دينار.
أما على مستوى نوايا الاستثمار المصرح بها لدى مصالح الوكالة، فقد بلغت قيمتها 1272.1 مليون دينار من خلال أكثر من 1900 مشروع، يُنتظر أن توفّر عند دخولها حيّز الإنتاج أكثر من 20 ألف موطن شغل.
وتوزعت هذه الاستثمارات حسب القطاعات كالآتي:
* الصناعات الميكانيكية والكهربائية: 303 م د
* الصناعات المختلفة: 144.7 م د
* مواد البناء والخزف والبلور: 116.5 م د
* النسيج والملابس: 112.6 م د
* صناعات الجلود والأحذية: 32.4 م د
كما أظهرت البيانات أن الاستثمارات المصرح بها توزّعت حسب الجنسية إلى 984.8 م د تونسية، و177 م د أجنبية، و110.3 م د مختلطة.
وفي جانب آخر، بلغت قيمة الاستثمارات المصرح بها في قطاع الخدمات إلى أواخر أوت 2025 نحو 783.3 مليون دينار، من خلال التصريح بـ 7031 مشروعاً ينتظر أن يوفّر 35661 موطن شغل.
