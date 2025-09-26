صادرات تونس الصناعية تبلغ 38224 مليون دينار الى اواخر اوت 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63811d26cb1da3.42079995_hgkompnilfjqe.jpg width=100 align=left border=0>

بلغت قيمة الصادرات الصناعية لتونس خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2025 حوالي 38224 مليون دينار، مسجّلة تطوّراً بنسبة 2.5 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية، وفق بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.



وجاء قطاع النسيج والملابس والجلود والأحذية في الصدارة بقيمة صادرات بلغت 7400.5 مليون دينار، يليه قطاع الصناعات الغذائية بأكثر من 4093 مليون دينار، ثم الصناعات الكيميائية بـ 2535.5 مليون دينار، فيما سجّل قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية صادرات بقيمة 2022 مليون دينار.

