Babnet   Latest update 14:52 Tunis

وزارة الثقافة: لقاء إعلامي خاص بقطاع التراث يوم 2 اكتوبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c08de6253ca93.19300521_jgienlmfhokpq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 14:11 قراءة: 0 د, 27 ث
      
في إطار سلسلة اللقاءات الدورية الموجّهة للصحفيين المهتمّين بالشأن الثقافي، تنظّم وزارة الشؤون الثقافية يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 لقاءً إعلامياً خاصّاً بقطاع التراث، وذلك بـقصر الآداب والفنون "القصر السعيد" بباردو
وسيكون هذا اللقاء مناسبة للصحفيين للتحاور والتفاعل مع كلّ من المديرة العامة للتراث ،شيراز سعيّد، والمديرالعام للمعهد الوطني للتراث،طارق البكوش، والمديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ،ربيعة بلفقيرة، ومديرة القصرالسعيد، وجيدة السكوحي،
ودعت وزارة الشؤون الثقافية الصحفيين ووسائل الإعلام إلى المشاركة في هذا الموعد الإعلامي من أجل تعزيز الحوار حول قضايا التراث وتبادل الرؤى والمقترحات لتطوير هذا القطاع الحيوي



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315485


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:35
12:18
06:10
04:44
الرطــوبة:
% 44
Babnet
Babnet29°
28° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-23
28°-21
27°-20
29°-20
27°-22
  • Avoirs en devises
    24957,0

  • (25/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41590 DT        1$ =2,90436 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/09)   1117,0 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:52 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    