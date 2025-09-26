وزارة الثقافة: لقاء إعلامي خاص بقطاع التراث يوم 2 اكتوبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5c08de6253ca93.19300521_jgienlmfhokpq.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار سلسلة اللقاءات الدورية الموجّهة للصحفيين المهتمّين بالشأن الثقافي، تنظّم وزارة الشؤون الثقافية يوم الخميس 2 أكتوبر 2025 لقاءً إعلامياً خاصّاً بقطاع التراث، وذلك بـقصر الآداب والفنون "القصر السعيد" بباردو

وسيكون هذا اللقاء مناسبة للصحفيين للتحاور والتفاعل مع كلّ من المديرة العامة للتراث ،شيراز سعيّد، والمديرالعام للمعهد الوطني للتراث،طارق البكوش، والمديرة العامة لوكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية ،ربيعة بلفقيرة، ومديرة القصرالسعيد، وجيدة السكوحي،

ودعت وزارة الشؤون الثقافية الصحفيين ووسائل الإعلام إلى المشاركة في هذا الموعد الإعلامي من أجل تعزيز الحوار حول قضايا التراث وتبادل الرؤى والمقترحات لتطوير هذا القطاع الحيوي





