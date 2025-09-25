Babnet   Latest update 20:13 Tunis

وامر جديدة من وزارة التربية: الترفيع في المنح الوظيفية للمديرين ومنح خاصة للمدرسين والقيمين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607077e28c1492.25806654_lqehomijfnkpg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 20:02
      
صدر اليوم بالرائد الرسمي (عدد 118) ستة أوامر حكومية تخص وزارة التربية، تتعلق أساسًا بـ الترفيع في المنح الوظيفية والخصوصية لفائدة المديرين والمدرسين وأعوان سلك القيمين والتفقد.

* الأمر عدد 417 لسنة 2025: الترفيع في المنحة الوظيفية لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية لتصل إلى 3780 دينارًا سنويًا للمدير رئيس، و3090 دينارًا للمدير الأول، و2760 دينارًا للمدير، و2040 دينارًا للناظر.



* الأمران عدد 418 و419 لسنة 2025: الترفيع في المنحة الخاصة بمصاريف المستلزمات المدرسية لفائدة المدرسين المباشرين بالمدارس الابتدائية والإعدادية والمعاهد النموذجية، بداية من سبتمبر 2024 وسبتمبر 2025، على أن تُصرف المتخلدات الخاصة بسنة 2024 خلال سبتمبر 2026.

* الأوامر عدد 420 و421 و422 لسنة 2025: تتعلق بالترفيع في مقادير القاعدة العددية والزمن المدرسي لفائدة أعوان سلك القيمين والقيمين العامين، وبإحداث "منحة التعيين" لفائدة أعوان سلك التفقد البيداغوجي للتعليم الابتدائي والإعدادي والثانوي. ويسري الترفيع بداية من 1 أكتوبر 2022، و1 جانفي 2024، و1 جانفي 2025، على أن تُصرف المتخلدات الخاصة بسنوات 2022 و2024 خلال سبتمبر 2026.


