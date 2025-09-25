وامر جديدة من وزارة التربية: الترفيع في المنح الوظيفية للمديرين ومنح خاصة للمدرسين والقيمين

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/607077e28c1492.25806654_lqehomijfnkpg.jpg width=100 align=left border=0>

صدر اليوم بالرائد الرسمي (عدد 118) ستة أوامر حكومية تخص وزارة التربية، تتعلق أساسًا بـ الترفيع في المنح الوظيفية والخصوصية لفائدة المديرين والمدرسين وأعوان سلك القيمين والتفقد.



* الأمر عدد 417 لسنة 2025: الترفيع في المنحة الوظيفية لمديري المؤسسات التربوية بالمرحلتين الإعدادية والثانوية لتصل إلى 3780 دينارًا سنويًا للمدير رئيس، و3090 دينارًا للمدير الأول، و2760 دينارًا للمدير، و2040 دينارًا للناظر.

