الرئيس الكولومبي يدعو إلى تشكيل جيش دولي لتحرير فلسطين ومحاسبة ترامب

في خطاب ناري أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا الرئيس الكولومبيدول الجنوب العالمي إلى تشكيل جيش دولي لـ"تحرير فلسطين" والدفاع عن نفسها ضد ما وصفه بـ"الاستبداد والشمولية" اللذين تروج لهما الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي (الناتو).وقال بيترو:. وأضاف أنه يوجّه دعوته إلى جيوش آسيا، والشعب السلافي، وجيوش أمريكا اللاتينية لتوحيد الصفوف دفاعا عن الشعب الفلسطيني.

وجاءت دعوته متقاطعة مع تصريحات الرئيس الإندونيسي، الذي أعلن استعداد بلاده لتقديمضمن قوة دولية يمكن نشرها في غزة.وفي سياق آخر، هاجم بيترو الولايات المتحدة، داعياً إلىومسؤولين آخرين على خلفية ضربات جوية أمريكية استهدفت قوارب في البحر الكاريبي، وأسفرت عن مقتل أكثر من 12 شخصا. وقال إن هؤلاء "لم يكونوا تجار مخدرات، بل شبابا فقراء يحاولون الهروب من البؤس"، معتبراً أن سياسة واشنطن في مكافحة المخدرات لا تهدف إلى وقف الكوكايين، وإنما إلى "فرض الهيمنة على شعوب الجنوب".وقد قوبلت تصريحاته بانتقادات أمريكية، حيث غادر وفد الولايات المتحدة قاعة الجمعية العامة احتجاجاً على خطابه.