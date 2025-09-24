"اجتماع نيويورك".. ترامب يكشف عن خطته لإنهاء حرب غزة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d44814d3e214.82875102_pfhjokilgneqm.jpg width=100 align=left border=0>

قدّم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رفقة مبعوث البيت الأبيض ستيف ويتكوف، خلال اجتماع في نيويورك مع عدد من القادة العرب والمسلمين، أول خطة أمريكية رسمية منذ توليه منصبه في جانفي، تهدف إلى إنهاء الحرب في غزة.



وأوضحت مصادر حضرت اللقاء أو اطلعت على فحواه، أنّ ترامب شدد على ضرورة التوصل إلى حل عاجل، لافتا إلى أن استمرار الحرب يزيد من عزلة إسرائيل على الصعيد الدولي.

