شهدت السنة التكوينية الجديدة بولاية منوبة، انطلاق خدمات المطعم بمركز التدريب المهني بالبطان، لفائدة 120 متكونا ومتكونة إقامة ونصف إقامة، فضلا عن تجديد تجهيزات مطبخ المركز القطاعي في الأشغال العامة بالمرناقية وتحسين خدمات الإعاشة لفائدة 556 متكونا ومتكونة به، وفق تصريح المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين مباركة الراقوبي لصحفية "وات"

واضافت الراقوبي ان المراكز التكوين بالجهة، وهي خمسة مراكز عمومية تحت إشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني، تضم ايضا المركز القطاعي في الاكساء، والمركز القطاعي في الالكترونيك بالدندان الذي يتصدر القائمة بأكبر عدد متكونين (640 متكونا ومتكونة)، ومركز التكوين والتدريب المهني بوادي قريانة.

وبينت ان هذه المراكز تقدم إضافة إلى التدريب والتكوين، خدمات الإقامة والاعاشة، حيث تبلغ طاقة استيعاب المبيتات بكل من مركزي التكوين بمعتمدي البطان والمرناقية والمركز القطاعي للتكوين في الإكساء 440 سريرا ستدعم مع اكتمال بناء القسط الثاني من مشروع مركز التكوين والتدريب بالبطان، وقد التحق بها (لا تزال عملية التسجيل متواصلة) 1997 متكوّنا ومتكوّنة، في ما تبلغ طاقة استيعابها 2500 موطن تكوين، وقد حرصت الوزارة على توفير كافة ظروف التكوين والتدريب المناسبة.

