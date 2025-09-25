منوبة: انطلاق خدمات المطعم بمركز التدريب المهني بالبطان
شهدت السنة التكوينية الجديدة بولاية منوبة، انطلاق خدمات المطعم بمركز التدريب المهني بالبطان، لفائدة 120 متكونا ومتكونة إقامة ونصف إقامة، فضلا عن تجديد تجهيزات مطبخ المركز القطاعي في الأشغال العامة بالمرناقية وتحسين خدمات الإعاشة لفائدة 556 متكونا ومتكونة به، وفق تصريح المديرة الجهوية للتشغيل والتكوين مباركة الراقوبي لصحفية "وات"
واضافت الراقوبي ان المراكز التكوين بالجهة، وهي خمسة مراكز عمومية تحت إشراف الوكالة التونسية للتكوين المهني، تضم ايضا المركز القطاعي في الاكساء، والمركز القطاعي في الالكترونيك بالدندان الذي يتصدر القائمة بأكبر عدد متكونين (640 متكونا ومتكونة)، ومركز التكوين والتدريب المهني بوادي قريانة.
وبينت ان هذه المراكز تقدم إضافة إلى التدريب والتكوين، خدمات الإقامة والاعاشة، حيث تبلغ طاقة استيعاب المبيتات بكل من مركزي التكوين بمعتمدي البطان والمرناقية والمركز القطاعي للتكوين في الإكساء 440 سريرا ستدعم مع اكتمال بناء القسط الثاني من مشروع مركز التكوين والتدريب بالبطان، وقد التحق بها (لا تزال عملية التسجيل متواصلة) 1997 متكوّنا ومتكوّنة، في ما تبلغ طاقة استيعابها 2500 موطن تكوين، وقد حرصت الوزارة على توفير كافة ظروف التكوين والتدريب المناسبة.
وتوفر هذه المراكز 39 اختصاصا في 04 مستويات تكوين تستجيب لمختلف المستويات التعليمية ومفتوحة لمن سنهم 15 سنة فما فوق، وهي شهادة المهارة، شهادة الكفاءة المهنية، المؤهل التقني المهني والمؤهل التقني السامي، وفقا لنمطي التكوين المعتمدة وهي التكوين بالمركز والتكوين بالتداول، وتتواصل الاستعدادات للانطلاق في تكوين مؤهل تقني في اختصاص "مرافق حياة" ، فضلا على تعميم شهادة المهارة في مختلف مراكز التكوين الخاص بالجهة، والبالغ عددها 66 مركزا يؤمها 986 متكونا ومتكونة، منها 3 مراكز تكوين أساسي في 6 اختصاصات .
ويتواصل إضافة الى خدمات التكوين المهني إسناد شهادات اثبات الكفاءة المهنية لاصحاب الحرف، حيث تم منذ بداية السنة الحالية تسليم 310 شهادات ، وذلك من جملة 478 مطلبا تم قبولها .
