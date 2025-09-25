يزهق روح والدته بوحشية في حي التضامن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/crimescenearabic.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، اليوم، بفتح بحث تحقيقي إثر جريمة قتل مروّعة راح ضحيتها أمّ على يد ابنها، الذي أقدم على طعنها بآلة حادة على مستوى الرقبة والصدر، بسبب خلاف عائلي.



وبحسب المعطيات الأولية، فإن القاتل، وهو من مدمني المخدرات والخمور، جلس بعد ارتكاب جريمته لشرب الخمر بجانب جثة والدته، قبل أن يتم إيقافه من قبل الوحدات الأمنية.