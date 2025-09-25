Babnet   Latest update 18:54 Tunis

يزهق روح والدته بوحشية في حي التضامن

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/crimescenearabic.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 18:54
      
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة، اليوم، بفتح بحث تحقيقي إثر جريمة قتل مروّعة راح ضحيتها أمّ على يد ابنها، الذي أقدم على طعنها بآلة حادة على مستوى الرقبة والصدر، بسبب خلاف عائلي.

وبحسب المعطيات الأولية، فإن القاتل، وهو من مدمني المخدرات والخمور، جلس بعد ارتكاب جريمته لشرب الخمر بجانب جثة والدته، قبل أن يتم إيقافه من قبل الوحدات الأمنية.


الخميس 25 سبتمبر 2025 | 3 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:36
12:18
06:10
04:43
