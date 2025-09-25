Babnet   Latest update 07:49 Tunis

تفاصيل جديدة عن اعتداء تلميذ على زميله بآلة حادة وقطع في الشرايين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d4e2d5b77434.00334981_oilkgnhepqmfj.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 07:25
      
خصّص برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة أف أم، في فقرة Arrière Plan من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، حصة اليوم الخميس للحديث عن الحادثة الخطيرة التي شهدها معهد الامتياز بسيدي حسين، حيث أقدم تلميذ على طعن زميله بآلة حادة على مستوى اليد مما تسبب له في قطع الشرايين وإجراء عملية جراحية عاجلة.
وأكد لطفي منصوري، أستاذ عربية وعضو النقابة الأساسية بالمعهد، أن التلميذ المعتدي كان قد غادر المؤسسة منذ 29 أوت بعد حصوله على شهادة مدرسية، لكنه عاد وتطورت خلافات سابقة بينه وبين زميله إلى اعتداء عنيف وقع خارج أسوار المعهد قرب "قاعة النيل"، على بُعد حوالي 500 متر.



وأوضح منصوري أن الضحية قضى ليلة كاملة في المستشفى وخضع لعملية جراحية دقيقة، مشيرا إلى أن وضعه الصحي يشهد تحسنا تدريجيا. كما شدد على أن الحادثة تعكس تصاعد منسوب العنف داخل الأوساط التربوية، وهو ما يستدعي تدخل العائلات والمجتمع المدني والسلطات العمومية لوقف هذا النزيف.

وانتقد ضيف البرنامج النقص الكبير في الإطار التربوي والتأطيري داخل المؤسسة، حيث يؤمّن خمسة قيّمين فقط أكثر من 1600 تلميذ، في حين أن المعهد مصمم لاستيعاب أقل من 1000 تلميذ. وأضاف أن غياب حارس قار وعدم توفير ظروف عمل مناسبة يضاعف هشاشة الوضع الأمني داخل المؤسسة.

وختم منصوري بدعوة وزارة التربية والسلطات المحلية والجهوية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية التلاميذ وتوفير التأطير الكافي، محذرا من أن مثل هذه الحوادث تهدد الأمن النفسي والجسدي للتلاميذ وتزيد في مخاوف الأولياء.



