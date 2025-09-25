تفاصيل جديدة عن اعتداء تلميذ على زميله بآلة حادة وقطع في الشرايين

خصّص برنامجعلى إذاعة، في فقرةمن تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم، حصة اليوم الخميس للحديث عن الحادثة الخطيرة التي شهدها معهد الامتياز بسيدي حسين، حيث أقدم تلميذ على طعن زميله بآلة حادة على مستوى اليد مما تسبب له في قطع الشرايين وإجراء عملية جراحية عاجلة.وأكد، أن التلميذ المعتدي كان قد غادر المؤسسة منذ 29 أوت بعد حصوله على شهادة مدرسية، لكنه عاد وتطورت خلافات سابقة بينه وبين زميله إلى اعتداء عنيف وقع خارج أسوار المعهد قرب "قاعة النيل"، على بُعد حوالي 500 متر.

وأوضح منصوري أن الضحية قضى ليلة كاملة في المستشفى وخضع لعملية جراحية دقيقة، مشيرا إلى أن وضعه الصحي يشهد تحسنا تدريجيا. كما شدد على أن الحادثة تعكس، وهو ما يستدعي تدخل العائلات والمجتمع المدني والسلطات العمومية لوقف هذا النزيف.وانتقد ضيف البرنامج، حيث يؤمّن خمسة قيّمين فقط أكثر من 1600 تلميذ، في حين أن المعهد مصمم لاستيعاب أقل من 1000 تلميذ. وأضاف أن غياب حارس قار وعدم توفير ظروف عمل مناسبة يضاعف هشاشة الوضع الأمني داخل المؤسسة.وختم منصوري بدعوة وزارة التربية والسلطات المحلية والجهوية إلى، محذرا من أن مثل هذه الحوادث تهدد الأمن النفسي والجسدي للتلاميذ وتزيد في مخاوف الأولياء.