ديوان التونسيين بالخارج تنظم يوم اعلامي عن بعد حول الحوافز الموجهة للاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5f493c5112f9e5.49305474_qpjnfegihmolk.jpg width=100 align=left border=0>

من المنتظر، أن ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالتعاون مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، يوم الاربعاء غرة أكتوبر، يوم اعلامي عن بعد حول الحوافز الموجهة للاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات وذلك لفائدة نساء ورجال الاعمال المقيمين بالخارج .



و ينتظم هذا اللقاء، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للديوان، على موقع 'فايسبوك' في اطار الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة بهدف مزيد دفع مساهمة الجالية التونسية بالخارج في التنمية والاستثمار .

