ديوان التونسيين بالخارج تنظم يوم اعلامي عن بعد حول الحوافز الموجهة للاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات
من المنتظر، أن ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالتعاون مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، يوم الاربعاء غرة أكتوبر، يوم اعلامي عن بعد حول الحوافز الموجهة للاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات وذلك لفائدة نساء ورجال الاعمال المقيمين بالخارج .
و ينتظم هذا اللقاء، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للديوان، على موقع 'فايسبوك' في اطار الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة بهدف مزيد دفع مساهمة الجالية التونسية بالخارج في التنمية والاستثمار .
و ينتظم هذا اللقاء، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للديوان، على موقع 'فايسبوك' في اطار الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة بهدف مزيد دفع مساهمة الجالية التونسية بالخارج في التنمية والاستثمار .
ويعمل ديوان التونسيين بالخارج منذ احداثه على وضع كل امكانياته لخدمة الجالية التونسية بمختلف مكوناتها وتوفير الرعاية اللازمة والدفاع عن حقها وجعلها في تواصل دائم مع تونس.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315513