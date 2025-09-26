Babnet   Latest update 19:14 Tunis

ديوان التونسيين بالخارج تنظم يوم اعلامي عن بعد حول الحوافز الموجهة للاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات

Publié le Vendredi 26 Septembre 2025
      
من المنتظر، أن ينظم ديوان التونسيين بالخارج بالتعاون مع وكالة النهوض بالصناعة والتجديد، يوم الاربعاء غرة أكتوبر، يوم اعلامي عن بعد حول الحوافز الموجهة للاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات وذلك لفائدة نساء ورجال الاعمال المقيمين بالخارج .

و ينتظم هذا اللقاء، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للديوان، على موقع 'فايسبوك' في اطار الشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة بهدف مزيد دفع مساهمة الجالية التونسية بالخارج في التنمية والاستثمار .



ويعمل ديوان التونسيين بالخارج منذ احداثه على وضع كل امكانياته لخدمة الجالية التونسية بمختلف مكوناتها وتوفير الرعاية اللازمة والدفاع عن حقها وجعلها في تواصل دائم مع تونس.


الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:35
12:18
06:10
04:44
