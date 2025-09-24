بطولة الرابطة 1:الملعب التونسي يستعيد الصدارة والترجي والمنستيري والنجم في الملاحقة

استعاد الملعب التونسي صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد فوزه، مساء الأربعاء، على مستقبل المرسى بنتيجة (1-0) في مركب الهادي النيفر بباردو، لحساب الدفعة الثالثة والأخيرة من الجولة السابعة.



وسجل هدف المباراة الوحيد عزيز السايحي في الدقيقة (6)، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد مستقبل المرسى عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.



نتائج المباريات:



الترتيب بعد الجولة السابعة:



وفي رادس، أكدجاهزيته بالفوز علىبثنائية نظيفة حملت توقيع، ليصعد الترجي إلى المرتبة الثالثة بـ، بينما بقي الأولمبي الباجي متذيلاً للترتيب بنقطتين فقط.أما في المنستير، فقد واصلعروضه القوية بفوزه على(1-0) بفضل هدف، بعد أن أضاع زميلهركلة جزاء في الدقيقة (27). وبهذا الانتصار رفع الاتحاد رصيده إلىفي المركز الخامس، في حين تجمد رصيد النادي البنزرتي عندفي المرتبة التاسعة.وفي بئر بورقبة، نجحفي طي صفحة عثراته القارية بفوز معنوي على(2-0)، سجلهما. ويحتل النجم الساحلي المرتبة التاسعة بـ، بينما تجمد رصيد مستقبل سليمان عندفي المركز قبل الأخير.بهذه النتائج، يواصل الملعب التونسي مسيرته الموفقة في الصدارة، فيما يشتد الصراع في كوكبة الملاحقة بين الترجي، الاتحاد المنستيري، والنجم الساحلي الباحثين عن تقليص الفارق.* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي 2 – 0 الأولمبي الباجي(شهاب الجبالي 8’، فلوريان دانهو 84’)* ملعب باردو: الملعب التونسي 1 – 0 مستقبل المرسى(عزيز السايحي 6’)* ملعب بئر بورقبة: مستقبل سليمان 0 – 2 النجم الساحلي(موسى سنغور 4’، راقي العواني 66’)* ملعب مصطفى بن جنات: الاتحاد المنستيري 1 – 0 النادي البنزرتي(ابراهيم غادياغا 65’)* ملعب المتلوي: نجم المتلوي 1 – 0 النادي الإفريقي(أحمد أولاد باهية 10’)* ملعب بن قردان: اتحاد بن قردان 0 – 0 شبيبة العمران* ملعب حمدة العواني: شبيبة القيروان 1 – 4 الترجي الجرجيسي(عبدولاي كانو 11’ / ستانلي أوجو 13’ و40’، إينوسون نشوتي 19’، مؤمن الرحماني 25’)* ملعب قابس: مستقبل قابس 0 – 0 النادي الصفاقسي1. الملعب التونسي – 17 ن2. الترجي الجرجيسي – 16 ن3. الترجي الرياضي – 14 ن4. النادي الإفريقي – 13 ن5. الاتحاد المنستيري – 13 ن6. نجم المتلوي – 11 ن7. شبيبة القيروان – 10 ن8. النادي الصفاقسي – 9 ن9. النجم الساحلي – 8 ن10. النادي البنزرتي – 8 ن11. شبيبة العمران – 8 ن12. مستقبل المرسى – 7 ن13. اتحاد بن قردان – 6 ن14. مستقبل قابس – 6 ن15. مستقبل سليمان – 4 ن16. الأولمبي الباجي – 2 ن