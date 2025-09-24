بطولة الرابطة 1:الملعب التونسي يستعيد الصدارة والترجي والمنستيري والنجم في الملاحقة
استعاد الملعب التونسي صدارة ترتيب بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد فوزه، مساء الأربعاء، على مستقبل المرسى بنتيجة (1-0) في مركب الهادي النيفر بباردو، لحساب الدفعة الثالثة والأخيرة من الجولة السابعة.
وسجل هدف المباراة الوحيد عزيز السايحي في الدقيقة (6)، ليمنح فريقه ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيده إلى 17 نقطة في الصدارة، فيما تجمد رصيد مستقبل المرسى عند 7 نقاط في المركز الثاني عشر.
وفي رادس، أكد الترجي الرياضي جاهزيته بالفوز على الأولمبي الباجي بثنائية نظيفة حملت توقيع شهاب الجبالي (8) وفلوريان دانهو (84)، ليصعد الترجي إلى المرتبة الثالثة بـ 14 نقطة، بينما بقي الأولمبي الباجي متذيلاً للترتيب بنقطتين فقط.
أما في المنستير، فقد واصل الاتحاد المنستيري عروضه القوية بفوزه على النادي البنزرتي (1-0) بفضل هدف إبراهيم غادياغا (65)، بعد أن أضاع زميله أيمن الحرزي ركلة جزاء في الدقيقة (27). وبهذا الانتصار رفع الاتحاد رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، في حين تجمد رصيد النادي البنزرتي عند 8 نقاط في المرتبة التاسعة.
وفي بئر بورقبة، نجح النجم الساحلي في طي صفحة عثراته القارية بفوز معنوي على مستقبل سليمان (2-0)، سجلهما موسى سنغور (4) وراقي العواني (65). ويحتل النجم الساحلي المرتبة التاسعة بـ 8 نقاط، بينما تجمد رصيد مستقبل سليمان عند 4 نقاط في المركز قبل الأخير.
بهذه النتائج، يواصل الملعب التونسي مسيرته الموفقة في الصدارة، فيما يشتد الصراع في كوكبة الملاحقة بين الترجي، الاتحاد المنستيري، والنجم الساحلي الباحثين عن تقليص الفارق.
نتائج المباريات:* الأربعاء 24 سبتمبر
* ملعب حمادي العقربي برادس: الترجي الرياضي 2 – 0 الأولمبي الباجي
(شهاب الجبالي 8’، فلوريان دانهو 84’)
* ملعب باردو: الملعب التونسي 1 – 0 مستقبل المرسى
(عزيز السايحي 6’)
* ملعب بئر بورقبة: مستقبل سليمان 0 – 2 النجم الساحلي
(موسى سنغور 4’، راقي العواني 66’)
* ملعب مصطفى بن جنات: الاتحاد المنستيري 1 – 0 النادي البنزرتي
(ابراهيم غادياغا 65’)
* الأحد 21 سبتمبر
* ملعب المتلوي: نجم المتلوي 1 – 0 النادي الإفريقي
(أحمد أولاد باهية 10’)
* ملعب بن قردان: اتحاد بن قردان 0 – 0 شبيبة العمران
* السبت 20 سبتمبر
* ملعب حمدة العواني: شبيبة القيروان 1 – 4 الترجي الجرجيسي
(عبدولاي كانو 11’ / ستانلي أوجو 13’ و40’، إينوسون نشوتي 19’، مؤمن الرحماني 25’)
* ملعب قابس: مستقبل قابس 0 – 0 النادي الصفاقسي
الترتيب بعد الجولة السابعة:1. الملعب التونسي – 17 ن
2. الترجي الجرجيسي – 16 ن
3. الترجي الرياضي – 14 ن
4. النادي الإفريقي – 13 ن
5. الاتحاد المنستيري – 13 ن
6. نجم المتلوي – 11 ن
7. شبيبة القيروان – 10 ن
8. النادي الصفاقسي – 9 ن
9. النجم الساحلي – 8 ن
10. النادي البنزرتي – 8 ن
11. شبيبة العمران – 8 ن
12. مستقبل المرسى – 7 ن
13. اتحاد بن قردان – 6 ن
14. مستقبل قابس – 6 ن
15. مستقبل سليمان – 4 ن
16. الأولمبي الباجي – 2 ن
