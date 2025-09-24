في إجتماع وزاري بنيويورك، تونس تؤكد أن تمكين المرأة شرط أساسي لبناء السلام المستدام

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d4549c0d6ac8.76298163_klqgfomenihpj.jpg width=100 align=left border=0>

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي، الاربعاء، بنيويورك، في الإجتماع الوزاري رفيع المستوى لشبكة النقاط الوطنية المعنية ببرنامج "المرأة، السلام والأمن"، المنعقد على هامش الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك بمناسبة الذكرى الخامسة والعشرين لاعتماد القرار 1325 لمجلس الأمن.



وأبرز الوزير، في الكلمة التي ألقاها بهذه المناسبة، الدور الذي لعبته تونس، باعتبارها عضواً بمجلس الأمن سنة 2000، في دعم هذا القرار الذي شكّل نقلة نوعية بإدراج النساء في صلب أجندة السلم والأمن الدوليين.

