الموت يغيّب الممثلة كلاوديا كاردينالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d30df6c15ed1.26169720_qkjofgpienmhl.jpg width=100 align=left border=0>

توفيت الممثلة كلوديا كاردينالي، إحدى أبرز رموز السينما الإيطالية بعد الحرب العالمية الثانية، عن عمر ناهز 87 عامًا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية وعدد من وسائل الإعلام الفرنسية.



ولدت كاردينالي ونشأت في تونس لعائلة من أصول صقلية، وكان دخولها إلى عالم السينما سنة 1957 بعد فوزها بمسابقة جمال في العاصمة التونسية، حيث مُنحت جائزة تمثلت في رحلة إلى مهرجان البندقية السينمائي، وهو ما شكّل بداية مسيرتها الفنية الطويلة والمتنوعة بين السينما والمسرح.





لعبت عديد الأدوار التي جعلت منها نجمة إيطاليا بامتياز من بينها فيلم روكو وإخوانه وعُرفت في الولايات المتحدة وبريطانيا بعد دورها في النمر الوردي مع ديفيد نيفين كما ظهرت لسنوات في أفلام هوليود.