Babnet   Latest update 12:27 Tunis

مونديال تحت 17 عاما - لاعب المنتخب التونسي وسيم سلامة يتعرض لاصابة في الاربطة المتقاطعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6911c1ef9eab29.05545628_eoigkmqhnpjlf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 10 Novembre 2025 - 11:43 قراءة: 0 د, 49 ث
      
كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها وسيم سلامة مهاجم المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 17 سنة عن اصابته في الاربطة المتقاطعة خلال المباراة امام منتخب بلجيكا امس الاحد لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس العالم المقامة حاليا بقطر.
وتعرض وسيم سلامة محترف نادي باريس سان جيرمان للاصابة اثر اختلال توازنه خلال قيادته هجمة معاكسة في الدقيقة 37 ليغادر الملعب ويتم تعويضه بزميله ياسين بن محمود في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البلجيكي بثنائية نظيفة.
وكان وسيم سلامة سجل هدفين في المباراة الاولى بهذا المونديال التي فاز خلالها المنتخب التونسي على منتخب فيجي 6-صفر.

يشار الى ان المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على فيجي 6-صفر في الجولة الاولى وخسارتين امام الارجنتين صفر-1 في الجولة الثانية وامام بلجيكا صفر-2 في الجولة الثالثة.

وضمن منتخبا الارجنتين المتصدر وبلجيكا الوصيف تاهلهما الى الدور القادم فيما ينتظر المنتخب التونسي نتائج مباريات بقية المجموعات الاخرى لحسم ترشحه كاحد افضل ثمانية منتخبات من اصحاب المركز الثالث.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 318212


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 10 نوفمبر 2025 | 19 جمادى الأول 1447
عيد الشجرة
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:45
17:16
14:54
12:10
06:52
05:23
الرطــوبة:
% 60
Babnet
Babnet21°
21° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet16°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
21°-16
23°-14
25°-15
25°-15
27°-15
  • Avoirs en devises
    24950,8

  • (07/11)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,40583 DT        1$ =2,95825 DT
  • Solde Compte du Trésor   (07/11)   694,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:27 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*