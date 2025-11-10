مونديال تحت 17 عاما - لاعب المنتخب التونسي وسيم سلامة يتعرض لاصابة في الاربطة المتقاطعة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/6911c1ef9eab29.05545628_eoigkmqhnpjlf.jpg width=100 align=left border=0>

كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها وسيم سلامة مهاجم المنتخب التونسي لكرة القدم لاقل من 17 سنة عن اصابته في الاربطة المتقاطعة خلال المباراة امام منتخب بلجيكا امس الاحد لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة ضمن الدور الاول لنهائيات كاس العالم المقامة حاليا بقطر.

وتعرض وسيم سلامة محترف نادي باريس سان جيرمان للاصابة اثر اختلال توازنه خلال قيادته هجمة معاكسة في الدقيقة 37 ليغادر الملعب ويتم تعويضه بزميله ياسين بن محمود في المباراة التي انتهت بفوز المنتخب البلجيكي بثنائية نظيفة.

وكان وسيم سلامة سجل هدفين في المباراة الاولى بهذا المونديال التي فاز خلالها المنتخب التونسي على منتخب فيجي 6-صفر.





يشار الى ان المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على فيجي 6-صفر في الجولة الاولى وخسارتين امام الارجنتين صفر-1 في الجولة الثانية وامام بلجيكا صفر-2 في الجولة الثالثة.



وضمن منتخبا الارجنتين المتصدر وبلجيكا الوصيف تاهلهما الى الدور القادم فيما ينتظر المنتخب التونسي نتائج مباريات بقية المجموعات الاخرى لحسم ترشحه كاحد افضل ثمانية منتخبات من اصحاب المركز الثالث. يشار الى ان المنتخب التونسي انهى الدور الاول في المرتبة الثالثة برصيد 3 نقاط من فوز على فيجي 6-صفر في الجولة الاولى وخسارتين امام الارجنتين صفر-1 في الجولة الثانية وامام بلجيكا صفر-2 في الجولة الثالثة.وضمن منتخبا الارجنتين المتصدر وبلجيكا الوصيف تاهلهما الى الدور القادم فيما ينتظر المنتخب التونسي نتائج مباريات بقية المجموعات الاخرى لحسم ترشحه كاحد افضل ثمانية منتخبات من اصحاب المركز الثالث.