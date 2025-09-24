سيدي حسين: أب يحتجز ابنته لسنة كاملة والنيابة تأذن بإيقافه
أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، بالاحتفاظ برجل في العقد الخامس من عمره بعد أن كشفت الأبحاث عن احتجازه ابنته لمدة سنة كاملة داخل إحدى غرف المنزل بمنطقة سيدي حسين، وذلك إثر خلافات عائلية.
وحسب المعطيات الأولية، فقد قام الأب بـتكبيل ابنته بالأغلال ومنعها من مغادرة الغرفة. وفي يوم الواقعة، تمكنت الفتاة من الفرار بمساعدة شقيقها، لتتوجه مباشرة إلى مركز الأمن الوطني بسيدي حسين حيث تقدمت بشكاية في الغرض.
وقد تحركت فرقة الشرطة العدلية بالجهة بسرعة، ليتم إيقاف الأب وإحالته على التحقيق في انتظار ما ستكشفه الأبحاث.
