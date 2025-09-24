سيدي حسين: أب يحتجز ابنته لسنة كاملة والنيابة تأذن بإيقافه

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس 2، بالاحتفاظ برجل في العقد الخامس من عمره بعد أن كشفت الأبحاث عنداخل إحدى غرف المنزل بمنطقة، وذلك إثر خلافات عائلية.وحسب المعطيات الأولية، فقد قام الأب بـومنعها من مغادرة الغرفة. وفي يوم الواقعة، تمكنت الفتاة من الفرار بمساعدة شقيقها، لتتوجه مباشرة إلى مركز الأمن الوطني بسيدي حسين حيث تقدمت بشكاية في الغرض.