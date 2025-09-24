Babnet   Latest update 15:05 Tunis

غرفة الصناعة والتجارة لتونس تنظم دورة تكوينية حول التحكم في الذكاء الاصطناعي من 3 الى 21 نوفمبر 2025

تنظم، المدرسة التطبيقية التابعة لغرفة الصناعة والتجارة لتونس، بالتعاون، مدرسة الادارة والاعمال، بطورينو الايطالية، دورة تكوينية عن بعد حول التحكم في الذكاء الاصطناعي وذلك من 3 الى 21 نوفمبر 2025.

وبحسب غرفة التجارة والصناعة لتونس، تهدف هذه الدورة التكوينية الى تيسير الولوج الى تقنيات التعامل والتحكم في الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في الاغراض الاقتصادية واستغلاله بطرق أفضل وأنجع علاوة على حسن اتخاذ القرار بواسطة هذه التقنية المتطورة.



وبينت الغرفة أن الدورة التكوينية موجهة الى مهنيي التسويق والاتصال والتجديد الراغبين في تنمية قدراتهم الابداعية.

وتتكون الدورة التكوينية في مجال التحكم في الذكاء الاصطناعي من 6 وحدات سيؤمنها خبراتكم ايطاليا.


