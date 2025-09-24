غرفة الصناعة والتجارة لتونس تنظم دورة تكوينية حول التحكم في الذكاء الاصطناعي من 3 الى 21 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d3ae24644223.66860763_mfpglkhqjoien.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم، المدرسة التطبيقية التابعة لغرفة الصناعة والتجارة لتونس، بالتعاون، مدرسة الادارة والاعمال، بطورينو الايطالية، دورة تكوينية عن بعد حول التحكم في الذكاء الاصطناعي وذلك من 3 الى 21 نوفمبر 2025.



وبحسب غرفة التجارة والصناعة لتونس، تهدف هذه الدورة التكوينية الى تيسير الولوج الى تقنيات التعامل والتحكم في الذكاء الاصطناعي وتوظيفه في الاغراض الاقتصادية واستغلاله بطرق أفضل وأنجع علاوة على حسن اتخاذ القرار بواسطة هذه التقنية المتطورة.

