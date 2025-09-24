"حتى التراث من حقّي": تظاهرة ثقافية بمركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d3c2d2477fe6.33374791_mlnkofijepghq.jpg width=100 align=left border=0>

نظمت، وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، أمس الثلاثاء، بالشراكة مع، الجمعية الوطنية لرعاية فاقدي السمع، تظاهرة ثقافية تحت شعار "حتى التراث من حقي"، وذلك بمقر، مركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس.



وتندرج هذه التظاهرة، التي انتظمت باشراف وزارة الشؤون الثقافية، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، الموافق لـ 23 سبتمبر من كل سنة، وانسجاما مع التوجهات الوطنية الرامية إلى إشراك ذوي الإعاقة في مختلف المجالات الثقافية والاجتماعية.

