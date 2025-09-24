Babnet   Latest update 15:05 Tunis

الدّستوري الحر ينظّم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 5 أكتوبر المقبل

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/60b66292961a77.78063828_pkmjeqfnilhgo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 24 Septembre 2025 - 14:29 قراءة: 1 د, 0 ث
      
ينظم الحزب الدستوري الحر يوم 5 أكتوبر القادم وقفة احتجاجيّة أمام مجلس نواب الشعب تضامنا مع رئيسته عبير موسي الموقوفة منذ أكتوبر 2023 ، وفق ما أعلنه عضو الديوان السياسي ثامر سعد خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بمقر الحزب بالعاصمة.

وأبرز سعد، أنّ الوقفة هدفها " وضع الجميع أمام مسؤولياتهم" ، قائلا " إن التعبير عن الرّأي لا يواجه بالعقاب السّالب للحرية ، وأن تطبيق القانون على موسي يعني أن تكون الآن بين عائلتها الصغيرة والموسّعة ".



وفي ما يهمّ مستجدّات الحياة السياسية بالبلاد، بين أن الحزب كان قد نبّه لكلّ المشاكل المحيطة بالمجالس التي تمّ إرساؤها، معتبرا أنه إلى الآن الشعب التونسي لا يعرف طبيعة علاقة البرلمان بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية وخاصة منها المجالس البلدية.

ولاحظ في هذا الصّدد أنّ الحكومة لم تعلن عن برنامج عملها بالإضافة إلى أنه لم يقع إلى الآن أي إجراء أيّ حوار جدّي بين الحكومة وأعضاء البرلمان، ممّا يجعل الحكومة في حلّ من الرّقابة، حسب قوله.

وشدّد ثامر سعد في السّياق ذاته على أنّ الوقت قد حان من أجل الانطلاق في إصلاح مؤسسات الدّولة عبر إرساء دراسات وخطط واضحة، مبرزا أنه من بين المؤسسات التي تحتاج إلى إصلاح عاجل هى الخطوط الجوية التونسية وديواني الحبوب والزيت والشركة التونسية للمياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز.



Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315394


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 24 سبتمبر 2025 | 2 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:41
18:15
15:37
12:18
06:09
04:42
الرطــوبة:
% 54
Babnet
Babnet28°
28° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
28°-22
28°-20
28°-22
27°-21
26°-21
  • Avoirs en devises
    24938,9

  • (23/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41950 DT        1$ =2,91026 DT
  • Solde Compte du Trésor   (23/09)   394,1 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 15:05 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    