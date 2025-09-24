الدّستوري الحر ينظّم وقفة احتجاجية أمام البرلمان يوم 5 أكتوبر المقبل

ينظم الحزب الدستوري الحر يوم 5 أكتوبر القادم وقفة احتجاجيّة أمام مجلس نواب الشعب تضامنا مع رئيسته عبير موسي الموقوفة منذ أكتوبر 2023 ، وفق ما أعلنه عضو الديوان السياسي ثامر سعد خلال ندوة صحفية انعقدت اليوم الأربعاء بمقر الحزب بالعاصمة.



وأبرز سعد، أنّ الوقفة هدفها " وضع الجميع أمام مسؤولياتهم" ، قائلا " إن التعبير عن الرّأي لا يواجه بالعقاب السّالب للحرية ، وأن تطبيق القانون على موسي يعني أن تكون الآن بين عائلتها الصغيرة والموسّعة ".



وفي ما يهمّ مستجدّات الحياة السياسية بالبلاد، بين أن الحزب كان قد نبّه لكلّ المشاكل المحيطة بالمجالس التي تمّ إرساؤها، معتبرا أنه إلى الآن الشعب التونسي لا يعرف طبيعة علاقة البرلمان بالمجالس المحلية والمجالس الجهوية وخاصة منها المجالس البلدية.ولاحظ في هذا الصّدد أنّ الحكومة لم تعلن عن برنامج عملها بالإضافة إلى أنه لم يقع إلى الآن أي إجراء أيّ حوار جدّي بين الحكومة وأعضاء البرلمان، ممّا يجعل الحكومة في حلّ من الرّقابة، حسب قوله.وشدّد ثامر سعد في السّياق ذاته على أنّ الوقت قد حان من أجل الانطلاق في إصلاح مؤسسات الدّولة عبر إرساء دراسات وخطط واضحة، مبرزا أنه من بين المؤسسات التي تحتاج إلى إصلاح عاجل هى الخطوط الجوية التونسية وديواني الحبوب والزيت والشركة التونسية للمياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز.