توزر: موسم التمور يبشر بإنتاج يفوق 60 ألف طن وجودة عالية

أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر، الناصر مقدم، أن موسم التمور الحالي يُعدّ موسماً طيباً بمؤشرات إيجابية، حيث يُتوقع أن يتجاوز حجم الإنتاج 60 ألف طن بجودة عالية، وهي أرقام تفوق ما تم تسجيله خلال الموسم الماضي.



وأوضح مقدم، في تصريح لصحفية "وات"، أن عمليات بيع المنتوج على رؤوس النخيل بلغت مرحلة متقدمة، إذ تم بيع حوالي 70 بالمائة من إنتاج الواحات القديمة والحديثة بأسعار وصفها بالمشجعة، لافتاً إلى أن الموسم يتميز بغياب إصابات كبيرة بعنكبوت الغبار.

