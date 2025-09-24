توزر: موسم التمور يبشر بإنتاج يفوق 60 ألف طن وجودة عالية
أكد رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بتوزر، الناصر مقدم، أن موسم التمور الحالي يُعدّ موسماً طيباً بمؤشرات إيجابية، حيث يُتوقع أن يتجاوز حجم الإنتاج 60 ألف طن بجودة عالية، وهي أرقام تفوق ما تم تسجيله خلال الموسم الماضي.
وأوضح مقدم، في تصريح لصحفية "وات"، أن عمليات بيع المنتوج على رؤوس النخيل بلغت مرحلة متقدمة، إذ تم بيع حوالي 70 بالمائة من إنتاج الواحات القديمة والحديثة بأسعار وصفها بالمشجعة، لافتاً إلى أن الموسم يتميز بغياب إصابات كبيرة بعنكبوت الغبار.
وأشار إلى أن نسبة نضج التمور بلغت مستويات متقدمة، حيث انطلق بعض الفلاحين في الجني بمفردهم وعرض إنتاجهم في سوق الجملة، في حين سينطلق موسم الجني رسمياً بداية من أكتوبر ويتواصل حتى أوائل نوفمبر عن طريق المصدرين والمجمعين.
كما شملت عمليات تغليف العراجين بشباك الناموسية حوالي 60 بالمائة من الإنتاج، من خلال توفير نحو 8500 وحدة، وهي كمية أقل من المطلوب، ما دفع إلى الاعتماد على مخزونات الموسم الماضي.
