مسألة الهجرة ،ومعالجة الهجرة غير النظامية ابرز محاور لقاء وزير الخارجية بالمفوّض الأوروبي للشؤون الداخليّة والهجرة
دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد علي النّفطي،والمفوّض الأوروبي للشؤون الداخليّة والهجرة،"مانيس برونار" خلال لقاء جمعهما على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، إلى ضرورة تضافر الجهود لتصرف توافقي في مسألة الهجرة من أجل تسهيل التنقل والهجرة النظامية
كما دعا الجانبان الى دعم أسس التنمية المتضامنة ،ومعالجة الهجرة غير النظامية حسب مقاربة إنسانية شاملة
وتم خلال هذا اللقاء التنويه بالمقاربة التونسية في التعاطي مع الهجرة النظامية على قاعدة احترام القانون الدولي،والتزام تونس بتطوير برامج العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين إلى أوطانهم بشكل يحفظ كرامتهم ويمكّنهم من إقامة مشاريع تنموية بها
وأعرب المفوض الأوروبي من جانبه، عن تقدير المؤسسات الأوروبية لهذه المقاربة واستعداده لتدعيم الشراكة القائمة مع المنظمة العالمية للهجرة
ومثّل هذه اللقاء ايضا، فرصة لتأكيد الجانبين على أهمية علاقات الشراكة التي تجمع بين تونس والاتحاد الأوروبي،والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات في أفق انعقاد مجلس الشراكة بين تونس والاتّحاد الأوروبي أواخر شهر أكتوبر المقبل،والذي يتزامن مع إحياء الذكرى الثلاثين لإبرام اتفاقية الشراكة بين تونس والاتحاد الأوروبي
