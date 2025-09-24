مسألة الهجرة ،ومعالجة الهجرة غير النظامية ابرز محاور لقاء وزير الخارجية بالمفوّض الأوروبي للشؤون الداخليّة والهجرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d38674cf6904.48973313_inpmjfoqeghkl.jpg width=100 align=left border=0>

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد علي النّفطي،والمفوّض الأوروبي للشؤون الداخليّة والهجرة،"مانيس برونار" خلال لقاء جمعهما على هامش الأسبوع رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعيّة العامّة للأمم المتحدة، إلى ضرورة تضافر الجهود لتصرف توافقي في مسألة الهجرة من أجل تسهيل التنقل والهجرة النظامية



كما دعا الجانبان الى دعم أسس التنمية المتضامنة ،ومعالجة الهجرة غير النظامية حسب مقاربة إنسانية شاملة

