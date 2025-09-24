Babnet   Latest update 11:31 Tunis

أبرز الآجال والامتيازات الجاري العمل بها في مجالات الجباية والديوانة والأداءات البلدية

فاتن بعطوط نائب رئيس عمادة المحاسبين
قدّم برنامج «صباح الورد» على اذاعة الجوهرة من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم صباح اليوم حصّة خدمية ثريّة استضاف خلالها فاتن بعطوط، نائب رئيس عمادة المحاسبين، التي استعرضت بالتفصيل أبرز الآجال والامتيازات الجاري العمل بها في مجالات الجباية والديوانة والأداءات البلدية، إلى جانب إضاءات حول نظام المبادر الذاتي وملاحظات أولية بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026.

عفو ديواني: أسبوعان حاسمـان


أكدت بعطوط أنّ العفو الديواني مازال سارياً، داعية المعنيين إلى إيداع مطالبهم قبل غرة نوفمبر 2025. ويتيح الإجراء إسقاط الخطايا مقابل خلاص المعاليم المستوجبة كاملـة. وشددت على أن الإيداع داخل الآجال شرط للانتفاع.


«الزّبلة والخُروبة»: تسوية على أقساط وإسقاط للقديم

بخصوص الأداء على العقارات المبنية وغير المبنية، أوضحت الضيفة أنّ باب التسوية مفتوح إلى 31 ديسمبر 2025 وفق الآتي:

* دفع سنة 2025 نقداً.
* تسوية سنوات 2022 و2023 و2024 بأقساط ثلاثية مع إسقاط الخطايا.
* ما قبل 2021: إسقاط الأصل والخطايا بعد احترام شروط التسوية.
ودعت المواطنين للتوجّه إلى القباضات البلدية وعدم تفويت فرصة التسوية، باعتبارها تخفّف العبء وتعيد الانتظام المالي للأسر والبلديات معاً.

سيارات N.T للمقيمين العائدين: تخفيض يصل إلى 30%

لفتت بعطوط إلى إجراء يهمّ مالكي سيارات ن.ت (عودة نهائية/مقيمون سابقاً بالخارج) ممن تجاوزت عرباتهم عامين في تونس:

* إيداع مطلب الانتفاع قبل 31 أكتوبر 2025 لدى مصالح الديوانة (المكاتب الجهوية/الموحدة).
* تخفيض قد يصل إلى 30% من المعاليم الديوانية عند تحويل الوضعية إلى ترقيم تونسي.
* الخلاص قبل 31 ديسمبر 2025.
وأكّدت ضرورة احترام تاريخ إيداع المطلب (31 أكتوبر) ثم استكمال الخلاص لاحقاً ضمن الآجال حتى لا يضيع الحق.

إعفاء الشركات والأنشطة الجديدة إلى نهاية 2025

ذكّرت نائب رئيس عمادة المحاسبين بأنّ 31 ديسمبر 2025 هو آخر أجل لإحداث شركات/أنشطة جديدة ضمن القطاعات المؤهَّلة للانتفاع بـإعفاء 4 سنوات من الضريبة على الدخل أو الشركات ابتداءً من تاريخ دخول النشاط طور الاستغلال، مع استثناء قطاعات على غرار المالية والتجارة والمقاهي… وأشارت إلى أنّ الإعفاء لا يُسقط الالتزامات الشهرية العادية (تصاريح، أداءات غير ضريبية…).

«المبادر الذاتي»: إدماج الناشطين الصغار وتغطية اجتماعية

قدّمت بعطوط تذكيراً بأهم خصائص نظام المبادر الذاتي:

* أداء موحّد بين 100 و200 دينار سنوياً لمدّة 4 سنوات (قابل للتجديد مرّة بـ3 سنوات).
* سقف رقم معاملات: 75 ألف دينار سنوياً.
* يشمل أساساً الخدمات والحِرَف والصناعات الصغرى وبعض الأنشطة الإبداعية/الرقمية (طبق النصوص التطبيقية)، مع تغطية اجتماعية.
* يُسجَّل عبر الهوية الرقمية ويُمنَح صاحبُه صفة قانونية تُيسّر التعاملات والفوترة.
وشددت على أن الغاية هي إدماج الاقتصاد الموازي وتشجيع الانطلاق القانوني منخفض الكلفة قبل الانتقال لاحقاً إلى الصيغ الجبائية الكلاسيكية عند التوسّع.

قانون المالية 2026: طلب مزيد الرقمنة والترابط البيني

وحول مشروع قانون المالية لسنة 2026، أوضحت بعطوط أنّ النصّ النهائي لم يُنشر بعد، لكن عمادة المحاسبين تطالب بتعميق الرقمنة والترابط البيني بين الإدارات لتبسيط الإجراءات، إلى جانب تخفيف الضغط الجبائي لتوسيع القاعدة وتحسين الالتزام الطوعي، مع الحفاظ على استدامة الموارد.

خلاصة

* عفو ديواني: أودِع مطلبك قبل 1 نوفمبر.
* الزّبلة والخُروبة: التسوية قبل 31 ديسمبر (دفع 2025 نقداً، 2022–2024 بأقساط، إسقاط ما قبل 2021).
* سيارات N.T: قدّم مطلبك قبل 31 أكتوبر وتمتّع بتخفيض قد يصل إلى 30%… على أن تُتمّ الخلاص قبل 31 ديسمبر.
* إحداث نشاط/شركة: 31 ديسمبر 2025 آخر أجل لنيل 4 سنوات إعفاء للقطاعات المؤهَّلة.
* مبادر ذاتي: صيغة مرِنة بكلفة سنوية منخفضة وسقف 75 ألف دينار مع تغطية اجتماعية.





