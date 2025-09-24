قدّم برنامج «صباح الورد» على اذاعة الجوهرة من تقديم حاتم عمارة وخليفة بن سالم صباح اليوم حصّة خدمية ثريّة استضاف خلالها فاتن بعطوط، نائب رئيس عمادة المحاسبين، التي استعرضت بالتفصيل أبرز الآجال والامتيازات الجاري العمل بها في مجالات الجباية والديوانة والأداءات البلدية، إلى جانب إضاءات حول نظام المبادر الذاتي وملاحظات أولية بخصوص مشروع قانون المالية لسنة 2026.



عفو ديواني: أسبوعان حاسمـان



«الزّبلة والخُروبة»: تسوية على أقساط وإسقاط للقديم



سيارات N.T للمقيمين العائدين: تخفيض يصل إلى 30%



إعفاء الشركات والأنشطة الجديدة إلى نهاية 2025



«المبادر الذاتي»: إدماج الناشطين الصغار وتغطية اجتماعية



قانون المالية 2026: طلب مزيد الرقمنة والترابط البيني



خلاصة



* عفو ديواني: أودِع مطلبك قبل 1 نوفمبر.

* الزّبلة والخُروبة: التسوية قبل 31 ديسمبر (دفع 2025 نقداً، 2022–2024 بأقساط، إسقاط ما قبل 2021).

* سيارات N.T: قدّم مطلبك قبل 31 أكتوبر وتمتّع بتخفيض قد يصل إلى 30%… على أن تُتمّ الخلاص قبل 31 ديسمبر.

* إحداث نشاط/شركة: 31 ديسمبر 2025 آخر أجل لنيل 4 سنوات إعفاء للقطاعات المؤهَّلة.

* مبادر ذاتي: صيغة مرِنة بكلفة سنوية منخفضة وسقف 75 ألف دينار مع تغطية اجتماعية.

أكدت بعطوط أنّ، داعية المعنيين إلى. ويتيح الإجراءمقابل خلاص المعاليم المستوجبة. وشددت على أن الإيداع داخل الآجال شرط للانتفاع.بخصوص الأداء على العقارات المبنية وغير المبنية، أوضحت الضيفة أنّ باب التسويةوفق الآتي:* دفع* تسويةبأقساطمع: إسقاطبعد احترام شروط التسوية.ودعت المواطنين للتوجّه إلى القباضات البلدية وعدم تفويت فرصة التسوية، باعتبارها تخفّف العبء وتعيد الانتظام المالي للأسر والبلديات معاً.لفتت بعطوط إلى إجراء يهمّ(عودة نهائية/مقيمون سابقاً بالخارج) ممن تجاوزت عرباتهملدى مصالح الديوانة (المكاتب الجهوية/الموحدة).من المعاليم الديوانية عند تحويل الوضعية إلى ترقيم تونسي.وأكّدت ضرورة احترام تاريخ(31 أكتوبر) ثم استكمال الخلاص لاحقاً ضمن الآجال حتى لا يضيع الحق.ذكّرت نائب رئيس عمادة المحاسبين بأنّهولإحداث شركات/أنشطة جديدة ضمن القطاعات المؤهَّلة للانتفاع بـمنابتداءً من تاريخ دخول النشاط طور الاستغلال، معقطاعات على غرار المالية والتجارة والمقاهي… وأشارت إلى أنّ الإعفاء لا يُسقط الالتزامات الشهرية العادية (تصاريح، أداءات غير ضريبية…).قدّمت بعطوط تذكيراً بأهم خصائص نظاملمدّة(قابل للتجديد مرّة بـ3 سنوات).سنوياً.* يشمل أساساً الخدمات والحِرَف والصناعات الصغرى وبعض الأنشطة الإبداعية/الرقمية (طبق النصوص التطبيقية)، مع* يُسجَّل عبرويُمنَح صاحبُه صفة قانونية تُيسّر التعاملات والفوترة.وشددت على أن الغاية هيوتشجيع الانطلاق القانوني منخفض الكلفة قبل الانتقال لاحقاً إلى الصيغ الجبائية الكلاسيكية عند التوسّع.وحول، أوضحت بعطوط أنّ النصّ النهائي، لكن عمادة المحاسبينلتبسيط الإجراءات، إلى جانبلتوسيع القاعدة وتحسين الالتزام الطوعي، مع الحفاظ على استدامة الموارد.