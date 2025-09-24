تونس تدعو من الأمم المتحدة إلى جعل صحة الإنسان محورًا للسلام والاستقرار العالمي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d384656961b0.71583231_lmgeopqikjhfn.jpg width=100 align=left border=0>

شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، الثلاثاء، بمدنية نيويورك، في الحدث الجانبي رفيع المستوى، المنعقد في إطار أشغال الدورة 80 للجمعية العامة حول "المبادرة العالمية للصحة والسلام" بمبادرة من سلطنة عمان.



وأكّد الوزير في كلمته، وفق بلاغ أصدرته وزارة الشؤون الخارجية، ترابط الصحة والسلام، وأنه لا يمكن تحقيق السلام المستدام دون تمتع المواطنين بصحة جيدة، وانه لا نجاح للجهود الصحية في بيئة يسودها النزاع وعدم الاستقرار .

