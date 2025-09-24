القصرين : إحالة موظف والاحتفاظ بمقاول في قضية تدليس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67db2b0c4c0e38.32799030_kgoinhejpqflm.jpg width=100 align=left border=0>

أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، امس الثلاثاء، لفرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالجهة، بالاحتفاظ بمقاول على خلفية شبهة تدليس واستعمال مدلس، كما قرّرت إحالة موظف بمقر الولاية على أنظار المحكمة في حالة تقديم، في القضية ذاتها

وتأتي هذه الإجراءات إثر شكاية تقدّم بها والي القصرين زياد الطرابلسي، بعد التفطّن إلى وجود إخلالات في وثيقة ضمان بنكي ضمن ملف محلّ متابعة، وفق ما أكّده المساعد الأول لوكيل الجمهورية والناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بالقصرين، عماد العمري، في تصريح إعلامي

يُذكر أنّ قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالقصرين كان قد أصدر، يوم الجمعة المنقضي، بطاقتي إيداع بالسجن في حق موظّفين اثنين ببنك الدم بالمستشفى الجهوي بالقصرين، على خلفية شبهات فساد مالي.