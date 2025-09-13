إلغاء سفرة تونس – مرسيليا ليوم السبت على متن السفينة "قرطاج" وتعويضها بسفرة على متن السفينة "تانيت" ليوم الإربعاء القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c268aac4a7d2.53166776_lnqhegfkiojmp.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الشركة التونسية للملاحة، عن الغاء سفرة تونس – مرسيليا ليوم السبت على متن السفينة "قرطاج" وتعويضها بسفرة إضافية على متن السفينة "تانيت" ليوم الإربعاء القادم باتجاه مرسيليا



ويتنزل هذا الاجراء، في اطار تواصل عملية المعاينة الدورية في إطار إتفاق باريس حول معاينة السفن التي تخضع لها السفينة "قرطاج" إلى غاية يوم السبت 13 سبتمبر 2025 والتي نتج عنها اضطراب في برمجة السفرات

