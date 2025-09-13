Babnet   Latest update 13:36 Tunis

إلغاء سفرة تونس – مرسيليا ليوم السبت على متن السفينة "قرطاج" وتعويضها بسفرة على متن السفينة "تانيت" ليوم الإربعاء القادم

Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 12:39
      
أعلنت الشركة التونسية للملاحة، عن الغاء سفرة تونس – مرسيليا ليوم السبت على متن السفينة "قرطاج" وتعويضها بسفرة إضافية على متن السفينة "تانيت" ليوم الإربعاء القادم  باتجاه مرسيليا

ويتنزل هذا الاجراء، في اطار تواصل عملية المعاينة الدورية في إطار إتفاق باريس حول معاينة السفن التي تخضع لها السفينة "قرطاج" إلى غاية يوم السبت 13 سبتمبر 2025 والتي نتج عنها اضطراب في برمجة السفرات 

وستنطلق الرحلة على متن السفينة "تانيت"، يوم الاربعاء 17 سبتمبر  2025من ميناء حلق الوادي على الساعة منتصف النهار، لتصل السفينة الى ميناء مرسيليا يوم الخميس 18 سبتمبر  2025على الساعة التاسعة صباحا

واكدت الشركة، في بلاغ صادر عنها، امس الجمعة، انه سيقع التعاطي مع الوضعيات الخاصة والمتأكدة حالة بحالة من خلال الحجز على بقية السفرات  حسب الأماكن المتوفرة، وان عملية تغيير الحجوزات ستتم دون معاليم اضافية


