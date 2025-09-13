Babnet   Latest update 11:57 Tunis

تونس: إيقاف تمديد عقود "CIVP" بداية من 1 أكتوبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c53fa362a019.79740383_plfehqngjiokm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 10:54 قراءة: 0 د, 53 ث
      
أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل كافة حرفائها من مؤسسات اقتصادية وباحثين عن شغل، عن إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية (CIVP) ابتداء من 1 أكتوبر 2025، حيث حدّدت المدة القصوى للانتفاع بالبرنامج من قبل المؤسسة 12 شهرا بعنوان نفس المنتفع، حسب ما جاء في بلاغ للوكالة.

وأضافت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل انه يتواصل العمل بإجراء تمديد عقد الإعداد للحياة المهنية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي لافتة الى انه لا تقبل مطالب التمديد بعد تاريخ 30 سبتمبر 2025.



وبينت أنه بالنسبة للعقود سارية المفعول التي لم تتجاوز مدتها 9 أشهر وتنتهي بعد 30 سبتمبر 2025، يمكن تمديدها بصفة استثنائية مع نفس المؤسسة لاستكمال مدة 12 شهرا كحد أقصى.

ويتم الإبقاء على الإجراء المتعلق بانتفاع الباحثين عن شغل بتجديد العقود مع مؤسسات أخرى شريطة الا تتجاوز المدة الجملية للانتفاع بالبرنامج 24 شهرا. وفي حال تجاوزت مجموع فترات انتفاع الباحثين عن شغل بالبرنامج 12 شهرا، فانه يمكنهم بصفة استثنائية تجديد العقود مع مؤسسات أخرى لمدة أقصاها الفارق بين مدة الانتفاع القصوى والمحددة ب24 شهرا ومدة الانتفاع الفعلية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314773


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:49
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet30°
29° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
35°-23
34°-24
33°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 11:57 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    