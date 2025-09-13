تونس: إيقاف تمديد عقود "CIVP" بداية من 1 أكتوبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c53fa362a019.79740383_plfehqngjiokm.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل كافة حرفائها من مؤسسات اقتصادية وباحثين عن شغل، عن إيقاف العمل بإجراء تمديد عقود الإعداد للحياة المهنية (CIVP) ابتداء من 1 أكتوبر 2025، حيث حدّدت المدة القصوى للانتفاع بالبرنامج من قبل المؤسسة 12 شهرا بعنوان نفس المنتفع، حسب ما جاء في بلاغ للوكالة.



وأضافت الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل انه يتواصل العمل بإجراء تمديد عقد الإعداد للحياة المهنية بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة من حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي لافتة الى انه لا تقبل مطالب التمديد بعد تاريخ 30 سبتمبر 2025.

