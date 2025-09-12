Babnet   Latest update 20:13 Tunis

23 سفينة و72 ناشطًا تونسيًا يستعدون للإبحار ضمن أسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c466847997d9.67621671_omknefqjiphlg.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 12 Septembre 2025 - 19:26 قراءة: 0 د, 45 ث
      
أعلن نبيل الشنوفي، عضو الهيئة التسييرية لأسطول "الصمود المغاربي"، خلال ندوة صحفية عُقدت مساء الجمعة بميناء سيدي بوسعيد، أنّ عدد السفن التونسية المشاركة في الأسطول قُدِّر في البداية بـ 25 سفينة، لكن وبعد استثناء سفينتين لعدم استيفائهما المواصفات الفنية، استقرّ العدد على 23 سفينة جاهزة للإبحار في اتجاه غزّة لكسر الحصار.

وأوضح الشنوفي أنّ الأسطول المغاربي سيضم 72 مشاركًا تونسيًا من بينهم أطباء ونواب بالبرلمان وصحفيون، إلى جانب متضامنين من ليبيا والجزائر وموريتانيا والمغرب، فضلًا عن مشاركين من الكويت والبحرين وجنسيات عربية أخرى.



وأشار إلى أنّه لم يتم بعد ضبط العدد النهائي للسفن المشاركة في الأسطول العالمي الذي يضم أيضًا سفنًا قادمة من إسبانيا وإيطاليا، مؤكّدًا أنّ جميع مكوّنات الأسطول الراسية بموانئ سيدي بوسعيد وقمرت ستبحر تباعًا نحو ميناء بنزرت بداية من الليلة، على أن يحدّد موعد الانطلاق الرسمي نحو غزة بالتنسيق مع السفن الأوروبية.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314741


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 12 سبتمبر 2025 | 20 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:01
18:33
15:49
12:22
05:59
04:31
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet30°
26° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-23
30°-22
36°-23
34°-24
33°-25
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:13 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    