23 سفينة و72 ناشطًا تونسيًا يستعدون للإبحار ضمن أسطول الصمود
أعلن نبيل الشنوفي، عضو الهيئة التسييرية لأسطول "الصمود المغاربي"، خلال ندوة صحفية عُقدت مساء الجمعة بميناء سيدي بوسعيد، أنّ عدد السفن التونسية المشاركة في الأسطول قُدِّر في البداية بـ 25 سفينة، لكن وبعد استثناء سفينتين لعدم استيفائهما المواصفات الفنية، استقرّ العدد على 23 سفينة جاهزة للإبحار في اتجاه غزّة لكسر الحصار.
وأوضح الشنوفي أنّ الأسطول المغاربي سيضم 72 مشاركًا تونسيًا من بينهم أطباء ونواب بالبرلمان وصحفيون، إلى جانب متضامنين من ليبيا والجزائر وموريتانيا والمغرب، فضلًا عن مشاركين من الكويت والبحرين وجنسيات عربية أخرى.
وأوضح الشنوفي أنّ الأسطول المغاربي سيضم 72 مشاركًا تونسيًا من بينهم أطباء ونواب بالبرلمان وصحفيون، إلى جانب متضامنين من ليبيا والجزائر وموريتانيا والمغرب، فضلًا عن مشاركين من الكويت والبحرين وجنسيات عربية أخرى.
وأشار إلى أنّه لم يتم بعد ضبط العدد النهائي للسفن المشاركة في الأسطول العالمي الذي يضم أيضًا سفنًا قادمة من إسبانيا وإيطاليا، مؤكّدًا أنّ جميع مكوّنات الأسطول الراسية بموانئ سيدي بوسعيد وقمرت ستبحر تباعًا نحو ميناء بنزرت بداية من الليلة، على أن يحدّد موعد الانطلاق الرسمي نحو غزة بالتنسيق مع السفن الأوروبية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314741