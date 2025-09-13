انفجارات غامضة في سماء المدينة المنورة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c5233481bfb9.92315155_jfnglpmokeqhi.jpg width=100 align=left border=0>

تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، يوم السبت، فيديو يظهر اعتراض الدفاعات السعودية لجسم مجهول في سماء المدينة المنورة، قد يكون صاروخاً أُطلق من اليمن.



ويُظهر التسجيل انفجاراً ليلياً في السماء مع ومضات ساطعة، وهو ما يتوافق مع عمل أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض الأجسام الطائرة المعادية.

