انفجارات غامضة في سماء المدينة المنورة

Publié le Samedi 13 Septembre 2025
      
تداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، يوم السبت، فيديو يظهر اعتراض الدفاعات السعودية لجسم مجهول في سماء المدينة المنورة، قد يكون صاروخاً أُطلق من اليمن.

ويُظهر التسجيل انفجاراً ليلياً في السماء مع ومضات ساطعة، وهو ما يتوافق مع عمل أنظمة الدفاع الجوي في اعتراض الأجسام الطائرة المعادية.



ويأتي تداول الفيديو في أعقاب تصعيد عسكري بالمنطقة، إذ تعرضت إسرائيل لهجوم صاروخي من اليمن، أدى إلى دوي صافرات الإنذار في مناطق الوسط وتل أبيب.

وكان المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، قد أعلن يوم الجمعة عن "استهداف موقعين عسكريين إسرائيليين في النقب وأم الرشراش (إيلات)"، دون تقديم تفاصيل عن نوعية الهجوم أو نتائجه.

بدوره، أفاد الجيش الإسرائيلي بأن منظومات الدفاع الجوي رصدت إطلاق صاروخ من اليمن باتجاه إسرائيل، وتم اعتراضه.

ولم تصدر أي تعليقات رسمية من السلطات السعودية حول الحادث أو طبيعة الجسم المعترض حتى الآن.


