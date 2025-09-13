عودة مدرسية: تمتيع 120 ألف تلميذ من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل ببرنامج المساعدات المدرسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68b418c9750852.88035567_fkgmlepnjoihq.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي، نعيمة الجلاصي اليوم السبت ان 120 ألف تلميذ من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل والفئات الهشة سيتمتعون ببرنامج المساعدات المدرسية للعودة المدرسية 2025-2026 بقيمة مالية جملية تقدّر بـ6 ملايين دينار.

وأضافت نعيمة الجلاصي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء أن هذه المساعدات تتضمن 70 ألف كتاب مدرسي ممنوح في اطار صفقة مع المركز الوطني البيداغوجي بتخفيض بنسبة 23 بالمائة لفائدة تلاميذ المرحلة الابتدائية والاعدادية وسنة أولى ثانوي و 840 ألف كراس بمختلف الاحجام و 120 ألف محفظة تحتوي على 120 ألف مقلمة و120 ألف أقلام جافة.

ولفتت رئيسة الاتحاد التونسي للتضامن الاجتماعي الى أن القيمة المالية للمساعدات المدرسية متأتية في جزء منها من التمويل العمومي والبالغ قدره 4.350 مليون دينار.

