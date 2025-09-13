محمد الشويخي يتولى رئاسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لفترة انتقالية الى غاية اتخاب رئيس جديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c57756d7a7a8.77712873_pijfnmkgqloeh.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، السبت، عن تولي محمد الشويخي رئاسة الاتحاد لفترة انتقالية الى غاية اتخاب رئيس جديد

وياتي هذا التعيين، وفق بلاغ صادر عن اتحاد الفلاحة، تبعا لاستقالة معز بن زغدان من رئاسة الاتحاد بتاريخ يوم الجمعة 15 أوت 2025 وفق ما هو مضمن و مسجل بمكتب الضبط المركزي تحت عدد 1740

وعبر الاتحاد، في هذا الصدد، عن امله ان يكون الرئيس المستقيل معز بن زغدان في مستوى اللحظة المفصلية التي تعيشها المنظمة الفلاحية وأن يتخلى عن ما وصفه، بأسلوب التعنت للتمسك بمنصبه بعد ان استقال منه بكامل إرادته