Babnet   Latest update 14:53 Tunis

محمد الشويخي يتولى رئاسة الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري لفترة انتقالية الى غاية اتخاب رئيس جديد

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c57756d7a7a8.77712873_pijfnmkgqloeh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 14:53 قراءة: 0 د, 27 ث
      
أعلن الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، السبت، عن تولي  محمد الشويخي رئاسة الاتحاد لفترة انتقالية الى غاية اتخاب رئيس جديد 
وياتي هذا التعيين، وفق بلاغ صادر عن اتحاد الفلاحة، تبعا لاستقالة  معز بن زغدان من رئاسة الاتحاد بتاريخ يوم الجمعة 15 أوت 2025 وفق ما هو مضمن و مسجل بمكتب الضبط المركزي تحت عدد 1740
وعبر الاتحاد، في هذا الصدد، عن امله ان يكون الرئيس المستقيل معز بن زغدان في مستوى اللحظة المفصلية التي تعيشها المنظمة الفلاحية وأن يتخلى عن ما وصفه، بأسلوب التعنت للتمسك بمنصبه بعد ان استقال منه بكامل إرادته


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314783


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
4.63 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
36°-23
34°-23
33°-23
35°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:53 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    