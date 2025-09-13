كاس ديفيس للتنس (المجموعة الاولى) تونس تنهزم امام السويد 2-0 في مباراة الزوجي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681cbf49537582.16712502_gfeiponjklqmh.jpg width=100 align=left border=0>

انهزم الثنائي التونسي معز الشرقي وعزيز الواقع امام الثنائي السويدي اندري غورانسون وايريك غريفيليوس بنتيجة 0-2 (4-6 و 6-7) اليوم السبت خلال مواجهة الزوجي ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس ديفيس للتنس.



وكان يوم امس شهد فوز معز الشرقي على ليو بورغ 2-صفر (6-1 و6-1) وهزيمة عزيز الواقع امام أولي والين 1-2 (6-2 و6-7 و1-6) بقاعة بارتي ارينا بغوتبورغ

