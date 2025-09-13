كاس ديفيس للتنس (المجموعة الاولى) تونس تنهزم امام السويد 2-0 في مباراة الزوجي
انهزم الثنائي التونسي معز الشرقي وعزيز الواقع امام الثنائي السويدي اندري غورانسون وايريك غريفيليوس بنتيجة 0-2 (4-6 و 6-7) اليوم السبت خلال مواجهة الزوجي ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس ديفيس للتنس.
وكان يوم امس شهد فوز معز الشرقي على ليو بورغ 2-صفر (6-1 و6-1) وهزيمة عزيز الواقع امام أولي والين 1-2 (6-2 و6-7 و1-6) بقاعة بارتي ارينا بغوتبورغ
وتقام اليوم كذلك مباراتان في الفردي، الاولى بين معز الشرقي وأولي والين والثانية بين عزيز الواقع وليو بورغ، على ان يعود الفوز للمنتخب الذي سيحقق اكثر عدد من الانتصارات.
ويتأهل المنتخب الفائز من هذه المواجهة الى التصفيات المؤهلة لكأس ديفيس 2026 بينما سيخوض المنتخب الخاسر باراج المجموعة العالمية الأولى لعام 2026.
