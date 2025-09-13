Babnet   Latest update 16:40 Tunis

كاس ديفيس للتنس (المجموعة الاولى) تونس تنهزم امام السويد 2-0 في مباراة الزوجي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/681cbf49537582.16712502_gfeiponjklqmh.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 16:40 قراءة: 0 د, 33 ث
      
انهزم الثنائي التونسي معز الشرقي وعزيز الواقع امام الثنائي السويدي اندري غورانسون وايريك غريفيليوس بنتيجة 0-2 (4-6 و 6-7) اليوم السبت خلال مواجهة الزوجي ضمن منافسات المجموعة الأولى من كأس ديفيس للتنس.

وكان يوم امس شهد فوز معز الشرقي على ليو بورغ 2-صفر (6-1 و6-1) وهزيمة عزيز الواقع امام أولي والين 1-2 (6-2 و6-7 و1-6) بقاعة بارتي ارينا بغوتبورغ



وتقام اليوم كذلك مباراتان في الفردي، الاولى بين معز الشرقي وأولي والين والثانية بين عزيز الواقع وليو بورغ، على ان يعود الفوز للمنتخب الذي سيحقق اكثر عدد من الانتصارات.
ويتأهل المنتخب الفائز من هذه المواجهة الى التصفيات المؤهلة لكأس ديفيس 2026 بينما سيخوض المنتخب الخاسر باراج المجموعة العالمية الأولى لعام 2026.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314784


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:48
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 48
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
36°-23
34°-23
33°-23
35°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 16:40 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    