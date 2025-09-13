Babnet   Latest update 13:36 Tunis

جدل واسع بعد سخرية عربي سناقرية من قافلة الصمود والمشاركين فيها

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/67a92536abeec8.24030702_okjgenqhimlpf.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 13 Septembre 2025 - 12:25 قراءة: 1 د, 29 ث
      
أثار المسؤول الرياضي السابق عربي سناقرية، السبت 13 سبتمبر، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يسخر من قافلة الصمود المتجهة نحو غزة، ومن بعض المشاركين فيها.

فقد تهكّم سناقرية على وائل نوار، عضو هيئة تسيير الأسطول، واصفا إياه بـ"بولحية" كما سخر من الممثل الشاب محمد مراد قائلا: "أقسم بالله وجهو أصفر.. خايف...".



وتابع حديثه قائلا: "والله لا يحبّو يخرجو... تي علاش هكا... يعلم ربي بحالنا نربّيو في صغارنا.. تو نحنا أقوى من الجزائر وإيران... بالله برا اخرجوا.. اقصدوا ربي...".
أخبار ذات صلة:
Génération Z يلمع في سيدي بوسعيد: لغة عالمية وصوت واحد لفلسطين...

الفيديو لاقى موجة انتقادات لاذعة على فايسبوك، حيث اعتبر كثيرون تصريحاته "إهانة" و"استهزاء بمعاناة الفلسطينيين"، فيما وصفه البعض بـ"زمن العبث" و"رمز الرداءة"، مؤكدين أن مثل هذه المواقف لا تمثل التونسيين ولا مشاعرهم تجاه القضية الفلسطينية. كما اعتبر بعضهم أن سناقرية "سقط في مستنقع التهكّم على قضية إنسانية"، فيما وصفه آخرون بـ"التافه" ... ودوّن أحد المعلقين: "هذا الإتاوي السناقري إنما جاوز سقوطه كل حفرة وقاع، حتى لم يبق له إلا التسلّي بإبادة من يُحرَقون قصفاً ويُقتَلون جوعاً".


وكان غسان الهنشيري، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي، أكد في ندوة صحفية بميناء سيدي بوسعيد، أنّ جميع سفن الأسطول وعددها 23 سفينة أصبحت جاهزة للإبحار، مشدداً على أنّ الإرادة الجماعية تتجه نحو الانطلاق نحو القطاع المحاصر برّاً وبحراً وجوّاً منذ سنوات.

من جهته، أوضح نبيل الشنوفي، عضو الهيئة ذاتها، أنّ على متن الأسطول 71 تونسياً من بينهم أطباء، ممثلون وصحفيون، إلى جانب مشاركين من دول عربية على غرار ليبيا، الجزائر، المغرب، الكويت والبحرين. وأضاف أنّ السفن ستتجمع في ميناء بنزرت قبل التوجّه جماعياً إلى غزة، بالتنسيق مع السفن القادمة من إيطاليا واليونان.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314779


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 13 سبتمبر 2025 | 21 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:59
18:32
15:49
12:22
06:00
04:32
الرطــوبة:
% 37
Babnet
Babnet30°
30° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-22
35°-23
34°-24
33°-24
34°-24
  • Avoirs en devises
    25527,1

  • (12/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41312 DT        1$ =2,91712 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/09)   2005,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 13:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    