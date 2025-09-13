جدل واسع بعد سخرية عربي سناقرية من قافلة الصمود والمشاركين فيها

أثار المسؤول الرياضي السابق عربي سناقرية، السبت 13 سبتمبر، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يسخر من قافلة الصمود المتجهة نحو غزة، ومن بعض المشاركين فيها.



فقد تهكّم سناقرية على وائل نوار، عضو هيئة تسيير الأسطول، واصفا إياه بـ"بولحية" كما سخر من الممثل الشاب محمد مراد قائلا: "أقسم بالله وجهو أصفر.. خايف...".



وتابع حديثه قائلا:الفيديو لاقى موجةعلى، حيث اعتبر كثيرون تصريحاته "إهانة" و"استهزاء بمعاناة الفلسطينيين"، فيما وصفه البعض بـ"زمن العبث" و"رمز الرداءة"، مؤكدين أن مثل هذه المواقف لا تمثل التونسيين ولا مشاعرهم تجاه القضية الفلسطينية. كما اعتبر بعضهم أن سناقرية "سقط في مستنقع التهكّم على قضية إنسانية"، فيما وصفه آخرون بـ"التافه" ... ودوّن أحد المعلقين:وكان، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي، أكد في ندوة صحفية بميناء، أنّ جميع سفن الأسطول وعددهاأصبحت جاهزة للإبحار، مشدداً على أنّ الإرادة الجماعية تتجه نحو الانطلاق نحو القطاع المحاصر برّاً وبحراً وجوّاً منذ سنوات.من جهته، أوضح، عضو الهيئة ذاتها، أنّ على متن الأسطولمن بينهم أطباء، ممثلون وصحفيون، إلى جانب مشاركين من دول عربية على غرار. وأضاف أنّ السفن ستتجمع فيقبل التوجّه جماعياً إلى غزة، بالتنسيق مع السفن القادمة من