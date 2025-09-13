جدل واسع بعد سخرية عربي سناقرية من قافلة الصمود والمشاركين فيها
أثار المسؤول الرياضي السابق عربي سناقرية، السبت 13 سبتمبر، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي إثر تداول مقطع فيديو ظهر فيه وهو يسخر من قافلة الصمود المتجهة نحو غزة، ومن بعض المشاركين فيها.
فقد تهكّم سناقرية على وائل نوار، عضو هيئة تسيير الأسطول، واصفا إياه بـ"بولحية" كما سخر من الممثل الشاب محمد مراد قائلا: "أقسم بالله وجهو أصفر.. خايف...".
وتابع حديثه قائلا: "والله لا يحبّو يخرجو... تي علاش هكا... يعلم ربي بحالنا نربّيو في صغارنا.. تو نحنا أقوى من الجزائر وإيران... بالله برا اخرجوا.. اقصدوا ربي...".
الفيديو لاقى موجة انتقادات لاذعة على فايسبوك، حيث اعتبر كثيرون تصريحاته "إهانة" و"استهزاء بمعاناة الفلسطينيين"، فيما وصفه البعض بـ"زمن العبث" و"رمز الرداءة"، مؤكدين أن مثل هذه المواقف لا تمثل التونسيين ولا مشاعرهم تجاه القضية الفلسطينية. كما اعتبر بعضهم أن سناقرية "سقط في مستنقع التهكّم على قضية إنسانية"، فيما وصفه آخرون بـ"التافه" ... ودوّن أحد المعلقين: "هذا الإتاوي السناقري إنما جاوز سقوطه كل حفرة وقاع، حتى لم يبق له إلا التسلّي بإبادة من يُحرَقون قصفاً ويُقتَلون جوعاً".
وكان غسان الهنشيري، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي، أكد في ندوة صحفية بميناء سيدي بوسعيد، أنّ جميع سفن الأسطول وعددها 23 سفينة أصبحت جاهزة للإبحار، مشدداً على أنّ الإرادة الجماعية تتجه نحو الانطلاق نحو القطاع المحاصر برّاً وبحراً وجوّاً منذ سنوات.
من جهته، أوضح نبيل الشنوفي، عضو الهيئة ذاتها، أنّ على متن الأسطول 71 تونسياً من بينهم أطباء، ممثلون وصحفيون، إلى جانب مشاركين من دول عربية على غرار ليبيا، الجزائر، المغرب، الكويت والبحرين. وأضاف أنّ السفن ستتجمع في ميناء بنزرت قبل التوجّه جماعياً إلى غزة، بالتنسيق مع السفن القادمة من إيطاليا واليونان.
