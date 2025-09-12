جيل Z يلمع في سيدي بوسعيد: لغة عالمية وصوت واحد لفلسطين

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c45062bb0b49.73104698_kjhqlmpnoeifg.jpg width=100 align=left border=0>

وثّق صانع المحتوى الأمريكي Brent Timm عبر قناته على يوتيوب أجواء الاستعدادات لانطلاق قافلة الصمود من ميناء سيدي بوسعيد، حيث التقى عدداً من الشباب التونسي، خاصة من جيل "Z"، الذين عبّروا بلغة إنقليزية سليمة وواضحة عن مواقفهم من القضية الفلسطينية وعن اعتزازهم بانتمائهم لبلد يقف إلى جانب الحرية والكرامة.



أحد الطلبة، وهو شاب يدرس الهندسة، أوضح أن "تونس بلد صغير على الخريطة لكنه قوي بتاريخه وموقعه الاستراتيجي، ودائم الدعم للقضايا الإنسانية وعلى رأسها القضية الفلسطينية". فيما تحدّث طفل تونسي أمام الكاميرا بطلاقة إنقليزية، مؤكداً أن "تونس ستبقى صامدة إلى جانب فلسطين مهما كانت التضحيات".

