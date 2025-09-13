فيديو اليوم... شيخ تونسي ينهار فرحا بخروج اسمه في قافلة الصمود

شهدت ضاحيةيوم الجمعة مشهداً مؤثراً، حيث ظهر شيخ تونسي في حالة انهيار فرحاً عقب الإعلان عن إدراج اسمه ضمن المشاركين فيالمتجهة إلى كسر الحصار عن، ليؤدي سجدة شكر وسط الحاضرين.وكان، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي، أكد في ندوة صحفية بميناء، أنّ جميع سفن الأسطول وعددهاأصبحت جاهزة للإبحار، مشدداً على أنّ الإرادة الجماعية تتجه نحو الانطلاق نحو القطاع المحاصر برّاً وبحراً وجوّاً منذ سنوات.