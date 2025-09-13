فيديو اليوم... شيخ تونسي ينهار فرحا بخروج اسمه في قافلة الصمود
شهدت ضاحية سيدي بوسعيد يوم الجمعة مشهداً مؤثراً، حيث ظهر شيخ تونسي في حالة انهيار فرحاً عقب الإعلان عن إدراج اسمه ضمن المشاركين في قافلة "أسطول الصمود" المتجهة إلى كسر الحصار عن غزة، ليؤدي سجدة شكر وسط الحاضرين.
وكان غسان الهنشيري، عضو الهيئة التسييرية لأسطول الصمود المغاربي، أكد في ندوة صحفية بميناء سيدي بوسعيد، أنّ جميع سفن الأسطول وعددها 23 سفينة أصبحت جاهزة للإبحار، مشدداً على أنّ الإرادة الجماعية تتجه نحو الانطلاق نحو القطاع المحاصر برّاً وبحراً وجوّاً منذ سنوات.
من جهته، أوضح نبيل الشنوفي، عضو الهيئة ذاتها، أنّ على متن الأسطول 71 تونسياً من بينهم أطباء، ممثلون وصحفيون، إلى جانب مشاركين من دول عربية على غرار ليبيا، الجزائر، المغرب، الكويت والبحرين. وأضاف أنّ السفن ستتجمع في ميناء بنزرت قبل التوجّه جماعياً إلى غزة، بالتنسيق مع السفن القادمة من إيطاليا واليونان.
