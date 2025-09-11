Babnet   Latest update 07:02 Tunis

الCTN تعلن تأجيل رحلات السفينة "قرطاج" على خط تونس – جنوة – تونس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c268aac4a7d2.53166776_lnqhegfkiojmp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 06:49
      
أفادت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها أنّ السفينة "قرطاج" خضعت يوم أمس 10 سبتمبر 2025، أثناء رسوّها بميناء جنوة الإيطالي، إلى عملية معاينة دورية في إطار اتفاق باريس لمعاينة السفن. وأوضحت أنّ هذه العملية، التي تُجرى بصفة اعتيادية في مختلف الموانئ للتثبّت من مطابقة السفن للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، استغرقت وقتًا طويلًا وتخللتها تجارب وتدخلات فنية ستتواصل إلى غاية يوم الخميس 11 سبتمبر 2025.

وبيّن البلاغ أنّ هذه الأشغال أدّت إلى تأجيل إبحار السفينة "قرطاج" من ميناء جنوة، والتي كانت مبرمجة للانطلاق يوم الأربعاء 10 سبتمبر على الساعة الواحدة بعد الزوال.



وقدّمت الشركة اعتذارها لكافة حرفائها عن هذا التأخير غير المتوقع، مؤكدةً حرصها على ضمان أفضل ظروف السلامة والراحة للمسافرين. كما أعلنت عن تأجيل رحلات السفينة "قرطاج" ذهابًا وإيابًا على خط تونس – جنوة – تونس خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2025.

ودعت الشركة حرفاءها إلى تغيير مواعيد سفرهم وفق برنامج استغلال سفينتي "تانيت" و"قرطاج" باتجاهي مرسيليا وجنوة خلال شهر سبتمبر 2025، دون أي معاليم إضافية.

📞 لمزيد الإرشادات: 82102021 / 71346061.


الخميس 11 سبتمبر 2025 | 19 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:03
18:35
15:50
12:23
05:58
04:30
Babnet

Latest update 07:02 Tunis

