الCTN تعلن تأجيل رحلات السفينة "قرطاج" على خط تونس – جنوة – تونس

أفادت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها أنّ السفينة "قرطاج" خضعت يوم أمس 10 سبتمبر 2025، أثناء رسوّها بميناء جنوة الإيطالي، إلى عملية معاينة دورية في إطار اتفاق باريس لمعاينة السفن. وأوضحت أنّ هذه العملية، التي تُجرى بصفة اعتيادية في مختلف الموانئ للتثبّت من مطابقة السفن للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، استغرقت وقتًا طويلًا وتخللتها تجارب وتدخلات فنية ستتواصل إلى غاية يوم الخميس 11 سبتمبر 2025.



وبيّن البلاغ أنّ هذه الأشغال أدّت إلى تأجيل إبحار السفينة "قرطاج" من ميناء جنوة، والتي كانت مبرمجة للانطلاق يوم الأربعاء 10 سبتمبر على الساعة الواحدة بعد الزوال.

