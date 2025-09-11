الCTN تعلن تأجيل رحلات السفينة "قرطاج" على خط تونس – جنوة – تونس
أفادت الشركة التونسية للملاحة في بلاغ لها أنّ السفينة "قرطاج" خضعت يوم أمس 10 سبتمبر 2025، أثناء رسوّها بميناء جنوة الإيطالي، إلى عملية معاينة دورية في إطار اتفاق باريس لمعاينة السفن. وأوضحت أنّ هذه العملية، التي تُجرى بصفة اعتيادية في مختلف الموانئ للتثبّت من مطابقة السفن للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من قبل الدولة التونسية، استغرقت وقتًا طويلًا وتخللتها تجارب وتدخلات فنية ستتواصل إلى غاية يوم الخميس 11 سبتمبر 2025.
وبيّن البلاغ أنّ هذه الأشغال أدّت إلى تأجيل إبحار السفينة "قرطاج" من ميناء جنوة، والتي كانت مبرمجة للانطلاق يوم الأربعاء 10 سبتمبر على الساعة الواحدة بعد الزوال.
وقدّمت الشركة اعتذارها لكافة حرفائها عن هذا التأخير غير المتوقع، مؤكدةً حرصها على ضمان أفضل ظروف السلامة والراحة للمسافرين. كما أعلنت عن تأجيل رحلات السفينة "قرطاج" ذهابًا وإيابًا على خط تونس – جنوة – تونس خلال الفترة من 11 إلى 13 سبتمبر 2025.
ودعت الشركة حرفاءها إلى تغيير مواعيد سفرهم وفق برنامج استغلال سفينتي "تانيت" و"قرطاج" باتجاهي مرسيليا وجنوة خلال شهر سبتمبر 2025، دون أي معاليم إضافية.
📞 لمزيد الإرشادات: 82102021 / 71346061.
