وزير التربية يتابع بأريانة استعدادات المؤسسات التربوية للعودة المدرسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c28fb31f2738.18750609_goekpjflnmhqi.jpg width=100 align=left border=0>

أدى وزير التربية نور الدين النوري، أمس الأربعاء، زيارة ميدانية إلى ولاية أريانة لمتابعة استعدادات المؤسسات التربوية بالجهة للعودة المدرسية، حسب

ما جاء في بلاغ للوزارة على صفحتها على فيسبوك.



