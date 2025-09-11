وزير التربية يتابع بأريانة استعدادات المؤسسات التربوية للعودة المدرسية
أدى وزير التربية نور الدين النوري، أمس الأربعاء، زيارة ميدانية إلى ولاية أريانة لمتابعة استعدادات المؤسسات التربوية بالجهة للعودة المدرسية، حسب
ما جاء في بلاغ للوزارة على صفحتها على فيسبوك.
واطلع نور الدين النوري خلال هذه الزيارة على مسائل الصيانة وتعهد المؤسسات التربوية وتجهيزها و تفقد سير التحضيرات لضمان جاهزيتها لاستقبال الأسرة التربوية.
ولفت البلاغ الى ان الزيارة شملت بالخصوص عددا من المؤسسات التربوية على غرار معهد أبو القاسم الشابي بمعتمدية التضامن والمدرسة الابتدائية الطيب المهيري بمعتمدية التضامن والمدرسة الابتدائية سيدي الجبالي بمعتمدية أريانة ومعهد الوفاء بمعتمدية رواد ومعهد حدائق المنزه بمعتمدية المنيهلة.
