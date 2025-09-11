Babnet   Latest update 09:59 Tunis

وزير التربية يتابع بأريانة استعدادات المؤسسات التربوية للعودة المدرسية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c28fb31f2738.18750609_goekpjflnmhqi.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 11 Septembre 2025 - 09:59 قراءة: 0 د, 28 ث
      
أدى وزير التربية نور الدين النوري، أمس الأربعاء، زيارة ميدانية إلى ولاية أريانة لمتابعة استعدادات المؤسسات التربوية بالجهة للعودة المدرسية، حسب
ما جاء في بلاغ للوزارة على صفحتها على فيسبوك.


واطلع نور الدين النوري خلال هذه الزيارة على مسائل الصيانة وتعهد المؤسسات التربوية وتجهيزها و تفقد سير التحضيرات لضمان جاهزيتها لاستقبال الأسرة التربوية.


ولفت البلاغ الى ان الزيارة شملت بالخصوص عددا من المؤسسات التربوية على غرار معهد أبو القاسم الشابي بمعتمدية التضامن والمدرسة الابتدائية الطيب المهيري بمعتمدية التضامن والمدرسة الابتدائية سيدي الجبالي بمعتمدية أريانة ومعهد الوفاء بمعتمدية رواد ومعهد حدائق المنزه بمعتمدية المنيهلة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 314640


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 11 سبتمبر 2025 | 19 ربيع الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 69
Babnet
Babnet31°
27° Babnet
الــرياح:
4.12 كم/س
Babnet
Babnet23°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-23
30°-23
31°-22
34°-23
32°-25
  • Avoirs en devises
    25435,4

  • (10/09)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 3,41595 DT        1$ =2,90641 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/09)   751,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 09:59 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    