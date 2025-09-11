تطوير جراحة الصدر واستعمال أحدث التقنيات محور لقاء بوزارة الصحة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c25df63a8482.26861778_lfoehkqmjipng.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني، مساء الأربعاء ممثلين عن الجمعية التونسية لجراحة الصدر بحضور المدير العام للصحة.

وتناول اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الصحة، سبل تطوير الجراحة واستعمال أحدث التقنيات وإحداث أقسام جديدة لتلبية الحاجات واختصار آجال الانتظار إلى جانب تدعيم الأقسام الحالية وتركيز مراكز امتياز في الاختصاص وتعزيز التكوين والبحث العلمي.



