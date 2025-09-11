تطوير جراحة الصدر واستعمال أحدث التقنيات محور لقاء بوزارة الصحة
استقبل وزير الصحة مصطفى الفرجاني، مساء الأربعاء ممثلين عن الجمعية التونسية لجراحة الصدر بحضور المدير العام للصحة.
وتناول اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الصحة، سبل تطوير الجراحة واستعمال أحدث التقنيات وإحداث أقسام جديدة لتلبية الحاجات واختصار آجال الانتظار إلى جانب تدعيم الأقسام الحالية وتركيز مراكز امتياز في الاختصاص وتعزيز التكوين والبحث العلمي.
وتناول اللقاء، وفق بلاغ لوزارة الصحة، سبل تطوير الجراحة واستعمال أحدث التقنيات وإحداث أقسام جديدة لتلبية الحاجات واختصار آجال الانتظار إلى جانب تدعيم الأقسام الحالية وتركيز مراكز امتياز في الاختصاص وتعزيز التكوين والبحث العلمي.
كما تم التطرق إلى الاستعدادات للمؤتمر العربي الأول لجراحة الصدر الذي سينعقد بتونس في نوفمبر 2025، بالتوازي مع المؤتمر الوطني الرابع للجمعية، بمشاركة خبراء من 18 دولة عربية وأخرى من أوروبا وآسيا وأمريكا.
وأكد الفرجاني بالمناسبة ، التزام الوزارة بدعم هذه المبادرات العلمية والارتقاء بجراحة الصدر في تونس بما يواكب التطورات العالمية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314628