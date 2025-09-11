علي الزرمديني: الهبّة الجماهيرية العالمية أربكت الكيان
في تعليقه على البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية بخصوص حادثة الاعتداء الذي استهدف إحدى السفن الراسية بميناء سيدي بوسعيد مساء أمس، قال الخبير الأمني علي الزرمديني إنّ نصّ البلاغ كان «مقتضبًا»، لكنه تضمّن رسالة طمأنة للتونسيين والمشاركين في الحراك التضامني المرتبط بأسطول الصمود العالمي.
وأوضح الزرمديني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، أنّ الأسطول وما رافقه من تحرّكات تضامنية شعبية عبر العالم قد أثّرت بوضوح على الكيان الصهيوني، مؤكّدًا أنّ الهبّة الجماهيرية العالمية أربكته. وأضاف أنّ الاحتلال اعتاد على استغلال الإعلام للترويج لروايته واعتماده كسلاح، غير أنّه تفاجأ هذه المرّة بـ«صلابة الحراك العالمي» المساند لغزّة والقضية الفلسطينية.
وأوضح الزرمديني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، أنّ الأسطول وما رافقه من تحرّكات تضامنية شعبية عبر العالم قد أثّرت بوضوح على الكيان الصهيوني، مؤكّدًا أنّ الهبّة الجماهيرية العالمية أربكته. وأضاف أنّ الاحتلال اعتاد على استغلال الإعلام للترويج لروايته واعتماده كسلاح، غير أنّه تفاجأ هذه المرّة بـ«صلابة الحراك العالمي» المساند لغزّة والقضية الفلسطينية.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 314637