علي الزرمديني: الهبّة الجماهيرية العالمية أربكت الكيان

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c28ba344daa6.20733354_gmpqenojhifkl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 11 Septembre 2025
      
في تعليقه على البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية بخصوص حادثة الاعتداء الذي استهدف إحدى السفن الراسية بميناء سيدي بوسعيد مساء أمس، قال الخبير الأمني علي الزرمديني إنّ نصّ البلاغ كان «مقتضبًا»، لكنه تضمّن رسالة طمأنة للتونسيين والمشاركين في الحراك التضامني المرتبط بأسطول الصمود العالمي.

وأوضح الزرمديني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على إذاعة الجوهرة، أنّ الأسطول وما رافقه من تحرّكات تضامنية شعبية عبر العالم قد أثّرت بوضوح على الكيان الصهيوني، مؤكّدًا أنّ الهبّة الجماهيرية العالمية أربكته. وأضاف أنّ الاحتلال اعتاد على استغلال الإعلام للترويج لروايته واعتماده كسلاح، غير أنّه تفاجأ هذه المرّة بـ«صلابة الحراك العالمي» المساند لغزّة والقضية الفلسطينية.



