النادي الإفريقي يحقق فوزه الأول في البطولة العربية للكرة الطائرة للسيدات بثلاثية نظيفة على فتيات العيون الكويتي

حقق النادي الإفريقي انتصاره الأول في النسخة الحادية والعشرين من البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للسيدات، إثر فوزه اليوم الاثنين على فريق فتيات العيون الكويتي بنتيجة 3 أشواط دون رد، وذلك في المباراة التي احتضنها قصر الرياضة بالمنزه ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول.



وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي:





14-25، 16-25، 18-25





وكان النادي الإفريقي قد استهل مشاركته في البطولة يوم الأحد بالخسارة أمام نادي ناصرية بجاية الجزائري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، قبل أن يستعيد توازنه في مباراة اليوم محققاً فوزه الأول في الدورة.



نتائج مباريات اليوم (الاثنين 27 أكتوبر 2025):

* 14:00 فتيات العيون (الكويت) النادي الإفريقي (تونس) — 0-3

* 16:00 ناصرية بجاية (الجزائر) الترجي الرياضي (تونس)

* 18:00 نادي قرطاج (تونس) نادي سلوى الصباح (الكويت)



نتائج مباريات الأحد 26 أكتوبر 2025:

* ناصرية بجاية (الجزائر) النادي الإفريقي (تونس) — 3-1

* نادي سلوى الصباح (الكويت) فتيات العيون (الكويت) — 3-1

* نادي الرواد (سوريا) نادي قرطاج (تونس) — 0-3

* الترجي الرياضي (تونس) — معفى



الترتيب المؤقت:

| الفريق | نقاط | لعب |

| --------------------- | ---- | --- |

| النادي النسائي بقرطاج | 3 | 1 |

| نادي ناصرية بجاية | 3 | 1 |

| نادي سلوى الصباح | 3 | 1 |

| النادي الإفريقي | 3 | 2 |

| فتيات العيون | 0 | 2 |

| الترجي الرياضي | 0 | 0 |

| نادي الرواد | 0 | 1 |



برنامج المباريات القادمة:

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025:

* 14:00 – ناصرية بجاية (الجزائر) نادي الرواد (سوريا)

* 16:00 – الترجي الرياضي (تونس) نادي سلوى الصباح (الكويت)

* 18:00 – نادي قرطاج (تونس) فتيات العيون (الكويت)



الخميس 30 أكتوبر 2025:

* 14:00 – ناصرية بجاية نادي سلوى الصباح

* 16:00 – نادي الرواد النادي الإفريقي

* 18:00 – الترجي الرياضي فتيات العيون



الجمعة 31 أكتوبر 2025:

* 14:00 – النادي الإفريقي نادي سلوى الصباح

* 16:00 – فتيات العيون نادي الرواد

* 18:00 – نادي قرطاج الترجي الرياضي



