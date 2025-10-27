Babnet   Latest update 17:20 Tunis

النادي الإفريقي يحقق فوزه الأول في البطولة العربية للكرة الطائرة للسيدات بثلاثية نظيفة على فتيات العيون الكويتي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ff92a0921184.32470333_jiogqkmlhnfpe.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 27 Octobre 2025 - 16:41 قراءة: 1 د, 44 ث
      
حقق النادي الإفريقي انتصاره الأول في النسخة الحادية والعشرين من البطولة العربية للأندية للكرة الطائرة للسيدات، إثر فوزه اليوم الاثنين على فريق فتيات العيون الكويتي بنتيجة 3 أشواط دون رد، وذلك في المباراة التي احتضنها قصر الرياضة بالمنزه ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الأول.

وجاءت تفاصيل الأشواط على النحو التالي:

14-25، 16-25، 18-25


وكان النادي الإفريقي قد استهل مشاركته في البطولة يوم الأحد بالخسارة أمام نادي ناصرية بجاية الجزائري بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، قبل أن يستعيد توازنه في مباراة اليوم محققاً فوزه الأول في الدورة.

نتائج مباريات اليوم (الاثنين 27 أكتوبر 2025):

* 14:00 فتيات العيون (الكويت) النادي الإفريقي (تونس) — 0-3
* 16:00 ناصرية بجاية (الجزائر) الترجي الرياضي (تونس)
* 18:00 نادي قرطاج (تونس) نادي سلوى الصباح (الكويت)

نتائج مباريات الأحد 26 أكتوبر 2025:

* ناصرية بجاية (الجزائر) النادي الإفريقي (تونس) — 3-1
* نادي سلوى الصباح (الكويت) فتيات العيون (الكويت) — 3-1
* نادي الرواد (سوريا) نادي قرطاج (تونس) — 0-3
* الترجي الرياضي (تونس) — معفى

الترتيب المؤقت:

| الفريق | نقاط | لعب |
| --------------------- | ---- | --- |
| النادي النسائي بقرطاج | 3 | 1 |
| نادي ناصرية بجاية | 3 | 1 |
| نادي سلوى الصباح | 3 | 1 |
| النادي الإفريقي | 3 | 2 |
| فتيات العيون | 0 | 2 |
| الترجي الرياضي | 0 | 0 |
| نادي الرواد | 0 | 1 |

برنامج المباريات القادمة:

الثلاثاء 28 أكتوبر 2025:

* 14:00 – ناصرية بجاية (الجزائر) نادي الرواد (سوريا)
* 16:00 – الترجي الرياضي (تونس) نادي سلوى الصباح (الكويت)
* 18:00 – نادي قرطاج (تونس) فتيات العيون (الكويت)

الخميس 30 أكتوبر 2025:

* 14:00 – ناصرية بجاية نادي سلوى الصباح
* 16:00 – نادي الرواد النادي الإفريقي
* 18:00 – الترجي الرياضي فتيات العيون

الجمعة 31 أكتوبر 2025:

* 14:00 – النادي الإفريقي نادي سلوى الصباح
* 16:00 – فتيات العيون نادي الرواد
* 18:00 – نادي قرطاج الترجي الرياضي



   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 317408


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 27 أوكتوبر 2025 | 5 جمادى الأول 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
18:57
17:30
15:04
12:10
06:38
05:11
الرطــوبة:
% 49
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
6.17 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-18
24°-16
27°-16
25°-18
26°-19
  • Avoirs en devises
    24807,8

  • (27/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41093 DT        1$ =2,93800 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27/10)   1169,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 17:20 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    