ألبانيزي و حفيد مانديلا يحييان المشاركين في اسطول صمود العالمي

حيّت المقرّرة الأممية لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، فرانشيسكا ألبانيزي،وحفيد نلسين مانديلا ، اليوم الاثنين،في فعالية مفتوحة بالعاصمة، المشاركين في اسطول صمود العالمي الذي سيبحر الاربعاء من تونس نحو غزة لكسر الحصار عنها و المستمر منذ عدة اشهر.

وخاطبت ألبانيزي المشاركين الذين اكتظت بهم ساحة محمد على بالعاصمة قبالة مقر الاتحاد العام التونسي للشغل، وقالت لهم "انتم مثال الانسانية وانتم لستم ضعفاء انتم املنا".

واستدركت المقررة قائلة "صحيح ان المهمة خطرة ولكن انتم محاربون ونحن لن نقف في وجه اسرائيل بل سنقف في وجه نظام كامل يحمي اسرائيل" .



وفي جويلية الماضي فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على المقررة ألبانيزي على خلفية تقاريرها التي وثقت فيها الإبادة الإسرائيلية للفلسطينيين بقطاع ومطالبتهابملاحقة الجهات والشخصيات الضالعة فيها .وحيت ألبانيزي وهي محامية وأكاديمية إيطالية دولية، فلسطين و الفلسطينن قائلة "انت يافلسطين ايقظت الانسانية فينا فشكرا".وتحدثت المقررة الأممية والتي كانت محاطة بعدد من قياديي الاتحاد والمشاركين عن الدمار الذي وقع في قطاع غزة اشهر عديدة وقالت ان الدمار الذي وقع ليس نهاية العالم بل هو بدايته " مشيرة الى ان "كشف عدة جرائم "مشددة على ان "المهم هو محاربة هذا التدمير وتحرير فلسطين" .وحسب أحدث تقرير صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة فإن نحو 90% من البنية التحتية في القطاع دُمّرت بعد مرور 700 يوم على الحرب المستمرة التي ألقت فيها القوات الإسرائيلية نحو 125 ألف طن من المتفجرات على القطاع، مما أسفر عن تدمير شبه كامل للمباني والمنشآت الحيوية.من جهته تناول ماندلا مانديلا، حفيد رئيس جمهورية جنوب افريقيا الراحل نلسين منديلا الحديث في هذه الفعالية المفتوحة وقال ان اكثر من 35 الف شخص من انحاء العالم عبروا عن رغبتهم في المشاركة في هذا الاسطول البحري وسجلوا اسمائهم ولكن لم يتمكن الكثير منهم من الحصول على الموافقة للمشاركة في هذا الاسطول البحري.ووصف حفيد منديلا،والذي قاد وفد بلاده المشارك في الاسطول البحري، المشاركين بانهم شجعان وحثهم على المضي قدما في رحلتهم قائلا "سيقولون لكم ان الرحلة خطرة وانه لا يمكن كسر الحصار عن غزة ولكن كما واجهنا نحن نظام الفصل العنصري والعرقي في بلادنا فانه من الممكن ان نكسر الحصار على غزة".ويشارك في اسطول ناشطون اوروبيون من ضمنهم سياسيون وفنانون وسينظم إليهم ناشطون آخرين ضمن أسطول الصمود المغاربي.وافادت اليوم الاثنين مصادر طبية من غزة أن حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع المتواصلة منذ السابع من أكتوبر 2023 ارتفعت إلى 64,522 قتيلا و163,096 إصابة، من بينها 67 قتيلا و230 إصابة وصلت مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.ووصلت وصلت مساء أمس الأحد إلى ميناء سيدي بوسعيد بالضاحية الشمالية للعاصمة تونس السفينة "مادلين"، وهي أول سفن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن "غزة"، التي يقدر عددها بـ 20 سفينة، وكانت أبحرت قبل أيام من مدينة برشلونة الاسبانية باتجاه قطاع غزة الفلسطيني.وكان في استقبال السفينة المئات من التونسيين الذين رحبوا بالناشطين ورفعوا أعلام الدول المشاركة في الأسطول وهتفوا بشعار "فلسطين حرّة حرّة".و يضم الأسطول متطوعين من 44 دولة، ويشمل تحالفات عدة منها، نشطاء أسطول الصمود المغاربي، ونشطاء من أسطول الحرية، والحراك العالمي إلى غزّة والمبادرة الشرق آسيوية "صمود نوزنتارا" (Sumoud Nusantara).وكان من المقرر أن تنطلق جميع السفن قبل أيام ولكن تأجل ذلك الموعد جراء أسباب تقنية ولوجستية خارجة عن إرادة هيئة أسطول الصمود العالمي، وفق ما ذكرته الهيئة الليلة الماضية في منشور لها.