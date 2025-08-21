مصدر مسؤول بالSNCFT: مجموعة من أنصار إحدى الفرق الرياضية اقترفوا اعمال تخريبية في محطة قطار صفاقس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6dab40bae60.86472502_lnqjemikfgpho.jpg width=100 align=left border=0>

شهدت محطة القطار بصفاقس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعمالا تخريبية، اقدم عليها مجموعة من المسافرين القادمين على متن القطار القادم من تونس في إتجاه قابس، في حدود الساعة الرابعة و20 دقيقة



وأفاد مدير منطقة الجنوب الشرقي بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، هشام المنيف، في تصريح إعلامي أن "هذه الأعمال التخريبية التي عرفتها محطة القطار بصفاقس، أقدم عليها مجموعة من الشبان من أحباء إحدى الفرق الرياضية الكبرى في تونس"

