مصدر مسؤول بالSNCFT: مجموعة من أنصار إحدى الفرق الرياضية اقترفوا اعمال تخريبية في محطة قطار صفاقس

Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 22:53
      
شهدت محطة القطار بصفاقس، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، أعمالا تخريبية، اقدم عليها مجموعة من المسافرين القادمين على متن القطار القادم من تونس في إتجاه قابس، في حدود الساعة الرابعة و20 دقيقة 

وأفاد مدير منطقة الجنوب الشرقي بالشركة الوطنية للسكك الحديدية، هشام المنيف، في تصريح إعلامي أن "هذه الأعمال التخريبية التي عرفتها محطة القطار بصفاقس، أقدم عليها مجموعة من الشبان من أحباء إحدى الفرق الرياضية الكبرى في تونس" 

وأوضح بالقول ان هذه الأعمال التخريبية التي عرفتها محطة القطار بصفاقس  الحقت اضرار مادية جسيمة حسب الفنيين الذين قاموا بعملية المعاينة،  اذ طالت بهو المحطة وتجهيزات المحطة والواجهات البلورية  وأبواب الدخول والخروج  وقاعة الإنتظار والمكيفات و مقهى   فضلا عن سرقة كشك 
وأضاف  "حال إعلامنا بأحداث التخريب هذه، إتصلنا بوالي الجهة والجهات الأمنية، الذين إلتحقوا بالمحطة في وقت وجيز  وتم  تطويق الوضع  وتأمين مواصلة سير القطار القادم من تونس في إتجاه قابس، في حدود الساعة السادسة و10 دقائق"
وأكد المصدر ذاته أن"أعوان الأمن القوا القبض على بعض الشبان المنحرفين مشيرين الى ان الاجراءات والأبحاث لازالت جارية من قبل الجهات الأمنية، قصد تتبع كل من يقدم على المس بالممتلكات العامة والخاصة" 


