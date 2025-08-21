Babnet   Latest update 09:44 Tunis

تهشيم وتخريب بمحطة القطار بصفاقس يثير الغضب على مواقع التواصل

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68a6dab40bae60.86472502_lnqjemikfgpho.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 21 Août 2025 - 09:29
      
تداولت فجر اليوم الخميس 21 أوت 2025 عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مقطع فيديو يوثّق عملية اعتداء وتخريب طالت محطة القطار بصفاقس، حيث عمدت مجموعة من الأنفار إلى تهشيم بلور المحطة باستعمال الحجارة والهراوات. الحادثة خلفت حالة من الهلع في صفوف المسافرين قبل أن تتدخل الوحدات الأمنية لتأمين المكان.

وأكدت وزارة النقل لإذاعة موزاييك أن فريقاً فنياً وإدارياً تحوّل إلى صفاقس لمعاينة الأضرار، مشيرة إلى أنّ تحقيقاً قد فُتح للكشف عن ملابسات هذا الاعتداء. ووفق المعطيات الأولية، فإن عدداً من الأشخاص المحسوبين على جماهير نادٍ رياضي كانوا في طريقهم عبر القطار إلى بن قردان لحضور مباراة فريقهم، قبل أن ينفجر الوضع بسبب توقف القطار في صفاقس.






تعليقات غاضبة على فيسبوك

انتشار مقطع الفيديو على شبكات التواصل أثار موجة من الاستنكار والغضب، حيث عبر كثير من المعلقين عن صدمتهم من مشاهد التخريب.

كتب لمياء بن علي خرداني: "بلاد التساهل مع الإجرام، ونبذو في الأفارقة كيف يجونا واحنا هوش أعظم منهم."*
وعلّق محمد بن حسن: "لا حول ولا قوة إلا بالله."*
في حين تساءلت صباح يوسف: "هام ذر هاذم علاه هكا ملك الشعب. لازم محاسبة وعقاب حتى كل واحد يفكر قبل عملة كيف هكا."*
ودوّن حافظ حمزاوي موضحاً: "أحداث شغب في محطة قطار صفاقس صباح اليوم من جماهير النجم الساحلي إثر توقف القطار في صفاقس، وتدخل الأمن فوراً بعد سماع المعلومة."*
بينما اعتبرت نبيهة رقيق أن الأمر يتجاوز مجرد شغب رياضي قائلة: "هاذم كمشة مجرمة فساد، ماخذين فلوس من الاتحاد باش يعملوا بلبلة في البلاد… يلزمهم يتحاسبوا هوما واللي وراهم."*
وذهبت غريبي عبودي نجوى أبعد من ذلك: "الأمن يتفرج وهما يكسروا. نهايتها يتوقفوا ليلة وخطية ويروحوا… همجية وإجرام عيني عينك."*

بين صدمة المواطنين ومسؤولية الردع

الغالبية العظمى من التعليقات اعتبرت أن ما حصل يمثل انحرافاً خطيراً للسلوك الجماهيري و"عملاً إجرامياً" يهدد الممتلكات العامة، مطالبين السلطات بـ عقوبات رادعة وعدم الاكتفاء بالغرامات البسيطة أو الإيقافات الظرفية.

في المقابل، دعا بعض المعلقين إلى ضرورة محاسبة المتسببين فرداً فرداً وتحميلهم تكاليف الأضرار، معتبرين أن مثل هذه الحوادث تضرب صورة البلاد وتضعف ثقة المواطن في دولة القانون.



