تهشيم وتخريب بمحطة القطار بصفاقس يثير الغضب على مواقع التواصل

تداولت فجر اليوم الخميس 21 أوت 2025 عدد من صفحات موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مقطع فيديو يوثّق عملية اعتداء وتخريب طالت محطة القطار بصفاقس، حيث عمدت مجموعة من الأنفار إلى تهشيم بلور المحطة باستعمال الحجارة والهراوات. الحادثة خلفت حالة من الهلع في صفوف المسافرين قبل أن تتدخل الوحدات الأمنية لتأمين المكان.



وأكدت وزارة النقل لإذاعة موزاييك أن فريقاً فنياً وإدارياً تحوّل إلى صفاقس لمعاينة الأضرار، مشيرة إلى أنّ تحقيقاً قد فُتح للكشف عن ملابسات هذا الاعتداء. ووفق المعطيات الأولية، فإن عدداً من الأشخاص المحسوبين على جماهير نادٍ رياضي كانوا في طريقهم عبر القطار إلى بن قردان لحضور مباراة فريقهم، قبل أن ينفجر الوضع بسبب توقف القطار في صفاقس.

