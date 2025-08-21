والي صفاقس: " القبض على عدد من المخربين المتورطين في تخريب محطة القطار"‎

أكد والي صفاقسانطلاق الأبحاث الأمنية على خلفية الاعتداءات وأعمال التخريب التي استهدفتمساء الأربعاء، مبيّنا أن الوحدات الأمنية تمكنت من إيقاف عدد من المخرّبين وسيتم عرضهم على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وأوضح الحجري، في تصريح لإذاعة الديوان، أنّ المجموعة المعتدية نزلت من القطار واقتحمت المحطة بـ"نية الاعتداء والتخريب عمدا"، وهو ما يستوجب، وفق تعبيره، وضع حد لمثل هذه السلوكيات التي تكررت في أكثر من مناسبة.