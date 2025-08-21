والي صفاقس: " القبض على عدد من المخربين المتورطين في تخريب محطة القطار"
أكد والي صفاقس محمد الحجري انطلاق الأبحاث الأمنية على خلفية الاعتداءات وأعمال التخريب التي استهدفت محطة القطار بصفاقس مساء الأربعاء، مبيّنا أن الوحدات الأمنية تمكنت من إيقاف عدد من المخرّبين وسيتم عرضهم على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأوضح الحجري، في تصريح لإذاعة الديوان، أنّ المجموعة المعتدية نزلت من القطار واقتحمت المحطة بـ"نية الاعتداء والتخريب عمدا"، وهو ما يستوجب، وفق تعبيره، وضع حد لمثل هذه السلوكيات التي تكررت في أكثر من مناسبة.
وثمّن والي صفاقس تدخل الوحدات الأمنية التي نجحت في تأمين المسافرين وحماية الممتلكات العامة داخل المحطة، مؤكدا أن أي أعمال شغب أو اعتداءات على المرافق العمومية سيتم التعامل معها بكل صرامة.
كما شدّد الحجري على ضرورة التصدي لهذه الممارسات المرفوضة التي لا يجب أن تتكرر، داعيا إلى أن تظل المناسبات الرياضية في إطار الروح الرياضية وألا تتحول إلى أحداث مأساوية تهدد سلامة المواطنين والممتلكات.
