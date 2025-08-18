بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج الجولة الافتتاحية لموسم 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق يوم السبت 23 أوت 2025 منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد لموسم 2025-2026، حيث ستدور مباريات الجولة الافتتاحية انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، وفق البرنامج التالي:



* قاعة جمال: نادي كرة اليد بجمال – نادي ساقية الزيت

