بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج الجولة الافتتاحية لموسم 2025-2026
تنطلق يوم السبت 23 أوت 2025 منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد لموسم 2025-2026، حيث ستدور مباريات الجولة الافتتاحية انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، وفق البرنامج التالي:
* قاعة جمال: نادي كرة اليد بجمال – نادي ساقية الزيت
* قاعة بني خيار: بعث بني خيار – نادي سبورتينغ المكنين
* قاعة الحمامات: جمعية الحمامات – مكارم المهدية
* قاعة طبلبة: نسر طبلبة – النجم الساحلي
* قاعة باردو: الملعب التونسي – الترجي الرياضي
* قاعة قصور الساف: نادي كرة اليد بقصور الساف – النادي الإفريقي
