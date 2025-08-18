Babnet   Latest update 14:19 Tunis

بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد: برنامج الجولة الافتتاحية لموسم 2025-2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 18 Août 2025 - 14:19 قراءة: 0 د, 25 ث
      
تنطلق يوم السبت 23 أوت 2025 منافسات بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد لموسم 2025-2026، حيث ستدور مباريات الجولة الافتتاحية انطلاقا من الساعة الخامسة مساء، وفق البرنامج التالي:

* قاعة جمال: نادي كرة اليد بجمال – نادي ساقية الزيت

* قاعة بني خيار: بعث بني خيار – نادي سبورتينغ المكنين

* قاعة الحمامات: جمعية الحمامات – مكارم المهدية
* قاعة طبلبة: نسر طبلبة – النجم الساحلي
* قاعة باردو: الملعب التونسي – الترجي الرياضي
* قاعة قصور الساف: نادي كرة اليد بقصور الساف – النادي الإفريقي


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 313529


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 18 أوت 2025 | 24 صفر 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
20:42
19:09
16:08
12:30
05:39
04:04
الرطــوبة:
% 55
Babnet
Babnet33°
32° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet24°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
33°-24
37°-25
42°-26
34°-26
34°-25
  • Avoirs en devises
    24096,1

  • (15/08)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,35107 DT        1$ =2,89996 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15/08)   1004,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:19 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    