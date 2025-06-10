قبلي: انطلاق النشاط الفعلي للشركة الاهلية "وفاق غريب" برجيم معتوق والفوار
انطلق يوم 4 جوان الجاري النشاط الفعلي للشركة الاهلية "وفاق غريب" التي ستنشط في مجال تعصير الانشطة الفلاحية والعناية بالواحات بمعتمديتي رجيم معتوق والفوار، وفق ما اكده رئيس مجلس ادارة الشركة محمد بن عمار لصحفي "وات".
واوضح المصدر ذاته، ان هذه الشركة الاهلية التي يقع مقرها بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية تضم حاليا 60 مشاركا مع وجود اكثر من 100 مطلب جديد للانخراط فيها والتى ستنشط اساسا في مجال العناية بالواحات، بما في ذلك خدمة الارض وحرثها، علاوة على تشفير اشجار النخيل (قص بقايا الجريد المتيبس او ما يعرف بالكرناف بطريقة تسهل تسلق النخيل) فضلا عن اصلاح شبكات الري ومضخات المياه المعطبة، مع مداواة الواحة ضد الافات والامراض والاعشاب الطفيلية، الى جانب المتابعة المستمرة للحالة الصحية للمقاسم الفلاحية.
واوضح المصدر ذاته، ان هذه الشركة الاهلية التي يقع مقرها بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية تضم حاليا 60 مشاركا مع وجود اكثر من 100 مطلب جديد للانخراط فيها والتى ستنشط اساسا في مجال العناية بالواحات، بما في ذلك خدمة الارض وحرثها، علاوة على تشفير اشجار النخيل (قص بقايا الجريد المتيبس او ما يعرف بالكرناف بطريقة تسهل تسلق النخيل) فضلا عن اصلاح شبكات الري ومضخات المياه المعطبة، مع مداواة الواحة ضد الافات والامراض والاعشاب الطفيلية، الى جانب المتابعة المستمرة للحالة الصحية للمقاسم الفلاحية.
واكد ان الشركة الاهلية ستعمل ايضا على معاضدة العمل البلدي في المجال البيئي، مع السعي الى بعث مشاريع في القطاع الفلاحي على الاراضي الاشتراكية التي هي تحت تصرف مجلس التصرف لاراضي غريب، مشيرا الى ان احد اهم اهداف هذه الشركة توفير مواطن شغل للشباب في عديد الاختصاصات على غرار اصلاح المضخات المائية وصيانة الابار الى جانب مد شبكات الاقتصاد في مياه الري مع توفير فرص للعمل في التدخلات التي تشهدها الواحة باستعمال الميكنة ومنها المداواة ضد الافات والامراض على غرار عنكبوت الغبار، التي تتطلب سائقين للجرارات وعاملين على المضخات لرش الادوية.
وافاد المصدر ذاته بان الشركة ستعمل على تطوير انشطها عبر الانفتاح على قطاع تربية الماشية مع العمل على تنفيذ العديد من المقترحات الشبابية التي من شانها تعصير القطاع الفلاحي وتطوير الانتاج وتنويعه وتثمين ما تزخر به المنطقة من ثروات طبيعية واراضي للمساهمة في تنمية المنطقة.
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