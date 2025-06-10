قبلي: انطلاق النشاط الفعلي للشركة الاهلية "وفاق غريب" برجيم معتوق والفوار

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انطلق يوم 4 جوان الجاري النشاط الفعلي للشركة الاهلية "وفاق غريب" التي ستنشط في مجال تعصير الانشطة الفلاحية والعناية بالواحات بمعتمديتي رجيم معتوق والفوار، وفق ما اكده رئيس مجلس ادارة الشركة محمد بن عمار لصحفي "وات".



واوضح المصدر ذاته، ان هذه الشركة الاهلية التي يقع مقرها بمعتمدية رجيم معتوق الحدودية تضم حاليا 60 مشاركا مع وجود اكثر من 100 مطلب جديد للانخراط فيها والتى ستنشط اساسا في مجال العناية بالواحات، بما في ذلك خدمة الارض وحرثها، علاوة على تشفير اشجار النخيل (قص بقايا الجريد المتيبس او ما يعرف بالكرناف بطريقة تسهل تسلق النخيل) فضلا عن اصلاح شبكات الري ومضخات المياه المعطبة، مع مداواة الواحة ضد الافات والامراض والاعشاب الطفيلية، الى جانب المتابعة المستمرة للحالة الصحية للمقاسم الفلاحية.

