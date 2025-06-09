البطولة الانقليزية: تشيلسي يضم المدافع الفرنسي مامادو سار

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أعلن نادي تشيلسي الانقليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي تعاقده مع المدافع الشاب الفرنسي مامادو سار قادما من نادي ستراسبورغ الفرنسي بعقد طويل الأمد الى غاية 2033.

وأوضح النادي اللندني " كان مامادو لاعبا أساسيا مع ستراسبورغ خلال الموسم الماضي ولعب دورا محوريا في تأهل الفريق للمشاركة في بطولة المؤتمر الأوروبي. كما شارك في 28 مباراة بجميع المنافسات وساهم في تأهل النادي إلى الأدوار التمهيدية الى المنافسة القارية".

وبدأ مامادو (19 سنة) في إظهار إمكانياته العالية داخل أكاديمية لانس قبل أن ينتقل إلى ليون.

