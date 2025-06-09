البطولة الانقليزية: تشيلسي يضم المدافع الفرنسي مامادو سار
أعلن نادي تشيلسي الانقليزي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي تعاقده مع المدافع الشاب الفرنسي مامادو سار قادما من نادي ستراسبورغ الفرنسي بعقد طويل الأمد الى غاية 2033.
وأوضح النادي اللندني " كان مامادو لاعبا أساسيا مع ستراسبورغ خلال الموسم الماضي ولعب دورا محوريا في تأهل الفريق للمشاركة في بطولة المؤتمر الأوروبي. كما شارك في 28 مباراة بجميع المنافسات وساهم في تأهل النادي إلى الأدوار التمهيدية الى المنافسة القارية".
وبدأ مامادو (19 سنة) في إظهار إمكانياته العالية داخل أكاديمية لانس قبل أن ينتقل إلى ليون.
وأوضح النادي اللندني " كان مامادو لاعبا أساسيا مع ستراسبورغ خلال الموسم الماضي ولعب دورا محوريا في تأهل الفريق للمشاركة في بطولة المؤتمر الأوروبي. كما شارك في 28 مباراة بجميع المنافسات وساهم في تأهل النادي إلى الأدوار التمهيدية الى المنافسة القارية".
وبدأ مامادو (19 سنة) في إظهار إمكانياته العالية داخل أكاديمية لانس قبل أن ينتقل إلى ليون.
وبعد تطوره في الفئات الشابة خاض أول مباراة له مع الفريق الأول في الجولة قبل الأخيرة من موسم 2022-2023.
كما حصل اللاعب على فرصتين إضافيتين مع الفريق الأول في الموسم التالي قبل أن ينتقل على سبيل الإعارة لمدة 5 أشهر إلى رويال وايت دارينغ مولنبيك البلجيكي.
وانضم مامادو إلى ستراسبورغ في أوت الماضي وفرض نفسه سريعا كعنصر أساسي في خط الدفاع حيث شارك في 27 مباراة أساسية في البطولة الفرنسية وساهم في إنهاء الفريق الموسم في المركز السابع.
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 309556