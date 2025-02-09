سفير إيران بتونس: نبحث تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة

قال سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية بتونس، مير مسعود حسينيان، اليوم الأحد، ان تونس وايران تبحثان امكانية تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة في أقرب وقت ممكن.



وأكد السفير الايراني في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، على هامش تنظيم الندوة العلمية حول "مكانة المرأة في المجتمع الحديث: التجربة الايرانية والتجربة التونسية"، ان وزيرا الخارجية التونسي محمد علي النفطي ونظيره الايراني عباس عراقجي، قد تناولا خلال اتصال هاتفي جمعهما أمس السبت، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.



واعرب عن أمله في أن يفضي تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة الى تطوير علاقات التعاون الاقتصادية بين البلدين التي لم ترتق بعد الى مستوى التطلّعات، مضيفا بالقول "لم يصل بعد التعاون الاقتصادي الى نفس مستوى العلاقات السياسية والثقافية ونأمل أن يزيد حجم التعاملات بين تونس وايران".واوضح ان المسافة الجغرافية بين البلدين وعدم توفر خط بحري أو جوي مباشر يربط بينهما ساهم في محدودية المعاملات البينية.ولاحظ حسينيان في سياق آخر، أن العلاقات بين تونس وايران توسّعت في أكثر من مجال خصوصا اثر قرار الغاء التأشيرات من الجانبين، مشيرا بالخصوص الى الأسبوع الثقافي التونسي/ الايراني الذي تتواصل فعاليته من 7 الى 12 فيفري الجاري ويعكس متانة العلاقات بين البلدين.وتشمل هذه التظاهرة برنامجا متنوّعا ييشمل تنظيم ورشات للخطّ والابداع الفني، وندوات تتمحور حول الحضارة الاسلامية والتقارب بين تونس وايران، فضلا عن عقد ندوة علمية حول مكانة المرأة التونسية والمرأة الايرانية.وكانت وزارة الشؤون الخارجية التونسية قد أفادت،أن وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد على النفطي، قد تلقّى، امس السبت، اتصالا هاتفيا من وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية، عباس عراقجي.وذكرت الوزارة، أن الاتصال تناول تثمين الروابط الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين وبحث سبل تعزيز مختلف أوجه التعاون وحسن الإعداد للاستحقاقات الثنائية القادمة، ومثّل أيضا مناسبة لبحث مستجدّات المنطقة ولاسيما تطورات الأوضاع في غزة وللتشاور حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.