حرصا على المحافظة على التراث والصناعات التقليدية: منظمة اليونسكو تفتح باب الترشح للحرفيين الراغبين في الحصول على دعم

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أعلن مكتب اليونسكو في تونس عن فتح باب الترشح أمام الحرفيين الراغبين في الحصول على دعم، وقد حدد يوم 13 فيفري الحالي آخر أجل لتقديم الطلبات.



ويندرج هذا الدعم في إطار مشروع "إدارة مواقع التراث العالمي ما بعد كوفيد 19: إدماج استراتيجيات الحفظ والسياحة وسبل العيش المحلية في مواقع التراث العالمي" الممول من طرف التعاون الياباني والذي يشرف على تنفيذه مكتب اليونسكو للدول المغاربية بالاشتراك مع المعهد الوطني للتراث والديوان الوطني للصناعات التقليدية.









ووفق ما أعلنه موقع مكتب اليونسكو بتونس، سيتم تقديم الدعم لفائدة 12 حرفيا، من خلال تمكينهم في مرحلة أولى من ورشات تكوينية في ابتكار المنتوج و تقنيات التواصل وفي مرحلة ثانية مرافقتهم و تأطيرهم لإنجاز ابتكارات تجمع بين أكثر من اختصاص حرفي لتعزيز التلاقي بين مختلف المعارف والمهارات وخلق ديناميكية تهدف إلى دعم النسيج الحرفي بموقع التراث العالمي "مدينة سوسة" حتّى يساهم في تثمين قيمته التراثية.



وبحسب المصدر ذاته سيتم التعاقد بين منظمة اليونسكو والحرفيين المقبولين بهدف تقديم منح مالية تحفيزية لفائدتهم قصد صنع النماذج التي سيتم تصميمها وإنجازها في إطار المشروع وعرضها في المرحلة النهائية من المشروع . ووفق ما أعلنه موقع مكتب اليونسكو بتونس، سيتم تقديم الدعم لفائدة 12 حرفيا، من خلال تمكينهم في مرحلة أولى من ورشات تكوينية في ابتكار المنتوج و تقنيات التواصل وفي مرحلة ثانية مرافقتهم و تأطيرهم لإنجاز ابتكارات تجمع بين أكثر من اختصاص حرفي لتعزيز التلاقي بين مختلف المعارف والمهارات وخلق ديناميكية تهدف إلى دعم النسيج الحرفي بموقع التراث العالمي "مدينة سوسة" حتّى يساهم في تثمين قيمته التراثية.وبحسب المصدر ذاته سيتم التعاقد بين منظمة اليونسكو والحرفيين المقبولين بهدف تقديم منح مالية تحفيزية لفائدتهم قصد صنع النماذج التي سيتم تصميمها وإنجازها في إطار المشروع وعرضها في المرحلة النهائية من المشروع .