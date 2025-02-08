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الدورة الدولية لكرة الطاولة بالدوحة - التونسي وسيم الصيد يحرز الميدالية الفضية لمسابقة الزوجي المختلط

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Bookmark article    Publié le Samedi 08 Février 2025 - 12:56 قراءة: 0 د, 20 ث
      
توج لاعب كرة الطاولة التونسي وسيم الصيد بالميدالية الفضية لمنافسات الزوجي مختلط بعد الهزيمة صباح اليوم السبت بالعاصمة القطرية الدوحة رفقة الألمانية جوزيفينا نيومان في الدور النهائي للدورة الدولية أمام الزوجي الصيني يووان ليسان وفان شانهان بنتيجة 3-2
وكان الثنائي وسيم الصيد وجوزيفينا نيومان ترشح إلى الدور النهائي للمسابقة بعد الفوز في المربع الذهبي على الثنائي سيدريك مايسنر من المانيا ولي هوا مانهك بنتيجة 3 أشواط نظيفة.


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